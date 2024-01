Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba resta una forza inarrestabile nel mondo degli anime. Successivamente al suo esordio avvincente, la serie ha scritto il suo nome negli annali della storia dello shonen, affascinando un pubblico globale e confermando il suo status di una delle serie anime più amate di sempre.

Il carismatico Tanjiro è diventato il leader di un vasto esercito di fan in tutto il mondo, e la loro anticipazione collettiva era tangibile durante la première della terza stagione l’anno scorso. Di conseguenza, l’ultimo riconoscimento conferito a Demon Slayer attesta la sua popolarità indomabile, poiché si è aggiudicato il titolo di anime più visto del 2023.

Questo straordinario risultato non è un’esagerazione; è basato su un recente rapporto della prestigiosa Videor del Giappone. Secondo i loro dati, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – L’arco del Villaggio degli Spadaccini è emerso come il campione indiscusso degli ascolti anime nel 2023. La serie vantava una media impressionante di 15,4 milioni di spettatori in diretta in Giappone, con un picco strabiliante di 22,8 milioni durante la coinvolgente conclusione.

La terza stagione di Demon Slayer è l’anime più visto del 2023

Queste statistiche sottolineano il profondo impatto esercitato da Demon Slayer, confermando il suo posto di spicco nell’ambiente anime. Quando gli appassionati lo proclamano come uno dei più grandi mai apparsi sullo schermo, non stanno facendo semplicemente esagerazioni.

Nell’illustre compagnia di titoli iconici come Naruto e My Hero Academia, Demon Slayer ha scolpito il suo nome negli annali dei classici dello shonen. Mentre gli appassionati seguono con fervore l’arrivo del prossimo capitolo nel viaggio di Tanjiro e Nezuko, Aniplex e ufotable hanno svelato i piani per la quarta stagione, incentrata sull’arco dell’Addestramento degli Hashira.

La serie è ambientata nel Periodo Taisho in Giappone e Tanjiro, un giovane benevolo che guadagna da vivere vendendo carbone, assiste all’annientamento brutale della sua famiglia da parte di un demone. Aggravando la tragedia, sua sorella minore Nezuko, unica superstite, subisce una trasformazione demoniaca. Nonostante la realtà straziante, Tanjiro si impegna a diventare un ‘demon slayer’ con l’obiettivo duplice di ripristinare sua sorella all’umanità e vendicare la strage della sua famiglia.

Fonte Comic Book