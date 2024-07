I creatori di Blue Eye Samurai hanno grandi piani per il futuro della serie. Michael Green, co-creatore dello show, ha rivelato in un’intervista che il team spera di realizzare almeno quattro stagioni, avendo già pianificato il percorso narrativo fino alla conclusione della storia di Mizu.

La Sinossi della Serie

Per chi non ha ancora avuto modo di vedere Blue Eye Samurai, la serie è disponibile su Netflix. Ambientata nel Giappone del XVII secolo, racconta la storia di Mizu, che cerca vendetta contro gli uomini che l’hanno resa una “creatura della vergogna”. Per farlo, deve nascondere il suo genere e i suoi occhi azzurri, intraprendendo un viaggio pericoloso e pieno di sfide.

La nomination agli Emmy rappresenta un riconoscimento significativo per Blue Eye Samurai e il suo team. Con una seconda stagione già confermata e piani ambiziosi per il futuro, i fan possono aspettarsi nuove avventure emozionanti e avvincenti per Mizu. Continuate a seguire le notizie per ulteriori aggiornamenti su questa serie straordinaria.

Fonte Comic Book