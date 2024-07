One Piece domina le classifiche del 2024 su IMDb

Nel 2024, One Piece continua a dimostrare la sua inarrestabile popolarità, emergendo come la serie più votata dell’anno secondo i dati di IMDb. Questa classifica, basata sulle valutazioni medie degli utenti, mette in luce il successo duraturo dell’anime di Toei Animation, che ha battuto numerosi altri show di alto profilo.

La Classifica delle Serie Più Votate

Secondo il report di IMDb, la serie ha ottenuto un punteggio impressionante di 9.08, superando altre serie di successo come Shogun e X-Men ’97.

Ecco la top ten delle serie del 2024:

One Piece: 9.08 Shogun: 8.79 X-Men ’97: 8.62 The Bear: 8.59 Fallout: 8.54 The Boys: 8.43 House of the Dragon: 8.36 True Detective: 8.27 One Day: 8.25 The Gentlemen: 8.25

One Piece non solo ha superato numerose serie live-action, ma è anche uno dei soli due anime presenti nella lista, insieme a X-Men ’97. Questo dimostra l’attrattiva universale della serie e il suo impatto duraturo nel panorama dell’intrattenimento globale.

Il Successo Internazionale

L’anime di One Piece è facilmente accessibile su piattaforme di streaming come Netflix e Crunchyroll, il che ha contribuito alla sua vasta base di fan internazionale. La storia di Monkey D. Luffy e della sua ciurma, che inseguono il leggendario tesoro One Piece, continua a catturare l’immaginazione di milioni di spettatori in tutto il mondo.

One Piece narra la storia di Monkey D. Luffy, un giovane pirata ispirato dai racconti del bucaniere “Shanks il Rosso”. Dopo aver mangiato accidentalmente il frutto del diavolo Gomu Gomu, Luffy ottiene il potere di allungarsi come gomma, ma al costo di non poter mai più nuotare. Anni dopo, Luffy parte per il suo avventuroso viaggio in cerca del One Piece, il più grande tesoro del mondo, con l’obiettivo di diventare il Re dei Pirati.

Il Futuro di One Piece

Con un punteggio così alto su IMDb, One Piece continua a dimostrare che è una forza inarrestabile nel mondo degli anime. Il continuo sviluppo della trama, l’introduzione di nuovi personaggi e le avvincenti battaglie assicurano che l’anime rimanga al vertice delle classifiche e nel cuore dei fan per molti anni a venire.

Fonte Comic Book