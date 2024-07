Green Lantern Civil Corps, la lotta interna alle Lanterne Verdi che sconvolge il cosmo DC

Come per il resto della linea, anche per Lanterna Verde l’iniziativa DC All In significa una nuova saga che funzioni come entry point per i lettori: si tratta di Green Lantern Civil Corps, un’epica guerra civile nel corpo delle Lanterne Verdi che promette di sconvolgere il cosmo DC.

Ad ottobre infatti usciràanno sia Green Lantern #16, dove lo scrittore Jeremy Adams sarà sempre affiancato dal disegnatore regolare Xermanico, che lo speciale Green Lantern Civil Corps, scritto da Phillip Kennedy Johnson (reduce dalla sua esperienza nella serie dedicata a John Stewart, Green Lantern War Journal) e disegnato da Salvador Larroca.

Lo stesso Jeremy Adams su Twitter ha affermato:

“Non direi che la serie di Xermanico e mia sia un punto d’ingresso, quanto piuttosto un GIGANTICO RESET DELL’UNIVERSO DI GL… Giusto per chiarire.”

Hal Jordan non fa più parte del Corpo delle Lanterne Verdi, ma gli eventi recenti lo hanno reso consapevole di quanto le cose siano cambiate sotto il nuovo leader dell’organizzazione, il Lord Premier Thaaros.

In Green Lantern Civil Corps Special Lord Premier Thaaros invia un sorprendente nemico a recuperare l’Anello della Stella Oscura da John Stewart, il che porta a un piano disperato per smascherare i Pianeti Uniti come forza del male. Alleati e nemici si uniranno in questo numero speciale per lanciare le Lanterne Verdi in una direzione che cambierà per sempre il cosmo DC!

In Green Lantern #16 i semi della guerra sono stati gettati e ora un’enorme battaglia infuria in tutta la galassia! Hal Jordan, John Stewart e Guy Gardner devono correre per svelare il mistero della resurrezione della Dark Star, cosa significa per il loro amato amico Kilowog e come combattere un intero pianeta! La furia rossa di Mogo si abbatte sui nostri eroi mentre i Corpi Civili si scaldano!