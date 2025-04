Lupin The IIIrd: The Movie – Immortal Bloodline

Ritorna sul grande schermo Lupin, il ladro gentiluomo più famoso, con una nuova avventura intitolata Lupin The IIIrd: Immortal Bloodline diretto da Takeshi Koike. L’annuncio, per il film in arrivo nei cinema giapponesi il prossimo 27 giugno, è stato accompagnato dalla pubblicazione di un trailer e una visual.

Il sito ufficiale del franchise Lupin III ha annunciato i dettagli del suo prossimo lungometraggio, che si intitolerà Lupin the IIIrd The Movie: Fujimi no Ketsuzoku (Immortal Bloodline). Un film firmato da Takeshi Koike, su una musica originale di James Shimoji, con la colonna sonora “The IIIRD Eye” della rock band giapponese B’z.

Un tesoro da scoprire su un’isola misteriosa

La storia segue Lupin e la sua squadra nella loro caccia ad un leggendario tesoro nascosto su una misteriosa isola senza nome. Il nuovo film promette un mix esplosivo di azione e stile inconfondibile in una nuova missione per niente semplice, con colpi di scena e l’immancabile ispettore Zenigata.

Il leggendario gentiluomo ladro che viaggia per il mondo torna con un film che sarà il primo lungometraggio anime in 2D del franchise in quasi 30 anni, da “Lupin III Dead or Live” nel 1996.

TOHO NEXT distribuirà il film:

Takeshi Koike (noto per gli OVA per adulti rilasciati nel 2014, 2017 e 2019 e per film acclamati come Jigen’s Gravestone, Goemon’s Blood Spray e Fujiko Mine’s Lie) torna nel franchise per dirigere il film alla Telecom Animation Film. Anche Yūya Takahashi, James Shimoji e Katsuhito Ishii tornano rispettivamente come sceneggiatore, compositore musicale e consulente creativo. La produzione è curata da TMS Entertainment.