Black Clover: il tributo speciale di Yuki Tabata per One Piece

Il protagonista di One Piece, Monkey D. Rufy di One Piece ha ricevuto un fantastico tributo dal mangaka di Black Clover per una nuova fantastica uscita. Il manga di Black Clover si trova attualmente nel suo arco finale e ha cambiato programma di uscita per questi capitoli finali. Mentre i fan stanno aspettando la prossima fase di combattimenti che porterà alla fine della storia di Asta e del Regno di Clover, il Yuki Tabata ha contribuito a rendere l’attesa ancora più leggera con alcune nuove fantastiche illustrazioni per una diversa icona di Shonen Jump.

Il gioco di carte di One Piece è diventato sempre più grande da quando è stato lanciato per la prima volta un paio di anni fa, e ha prodotto tante fantastiche illustrazioni per i personaggi della serie. C’è una nuova ondata di carte in arrivo in Giappone che presenterà illustrazioni di altri importanti mangaka di Shonen Jump, e Shueisha ha condiviso una promozione che mostra l’interpretazione di Rufy del mangaka di Black Clover, Yuki Tabata, per il gioco di carte. Di seguito è possibile guardarne il risultato.

Il manga di Black Clover ha recentemente festeggiato il suo decimo anniversario da quando ha debuttato per la prima volta sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, ma sfortunatamente non c’è stato un vero aggiornamento su quando il manga sarebbe tornato per il suo prossimo capitolo. Al momento di questa pubblicazione, i fan stanno ancora aspettando l’uscita della serie nella primavera del 2025. Ma se non dovesse arrivare, i fan dovranno aspettare molto di più nell’anno per vedere cosa succederà nell’arco finale.

Mentre Black Clover sta facendo aspettare i fan, e questo potrebbe far male nel frattempo, la serie sembra ancora prepararsi a uno dei finali potenzialmente migliori che Shonen Jump abbia mai avuto. Ha avuto lo spazio per esplorare tutto ciò che Tabata sta preparando per questo gran finale, e ognuno dei combattimenti chiave sta giungendo al termine con alcuni momenti notevoli della serie nel suo complesso. Ma ora è solo questione di capire se la serie raggiungerà o meno quegli alti punteggi che i fan sperano.