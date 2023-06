Green Lantern: War Journal, la nuova serie dedicata a John Stewart

John Stewart, soldato e Lanterna Verde, sta per essere richiamato in servizio nella nuova serie Dawn of DC Green Lantern: War Journal, scritta da Phillip Kennedy Johnson e disegnata da Montos.

Gia protagonista dello special John Stewart And The Emerald Knights dell’anno scorso, John Stewart è stato il primo umano a succedere ad Hal Jordan nel ruolo di Lanterna Verde nel 1971, per giunta uno dei primi personaggi afroamericani di rilievo. Ex-marine, architetto e uomo di grande forza e disciplina, John Stewart è noto per il suo approccio serio e pragmatico al ruolo di Lanterna Verde. Mentre altri membri del Corpo delle Lanterne Verdi sono spesso ritratti come eroi impulsivi o emotivi, Stewart si distingue per la sua intelligenza tattica e la sua abilità nel pianificare strategie.

Johnson, che quando non scrive fumetti è anche sergente maggiore dell’esercito americano, promette che la nuova serie sarà “il più epico film d’azione fantascientifico stile anni ’80 che non avete mai visto”.

John Stewart begins a new tour of duty this September! DC announces GREEN LANTERN: WAR JOURNAL by @PhillipKJohnson and Montos! https://t.co/hX5wiVJ7Xq pic.twitter.com/m4N1mQTkra — DC (@DCOfficial) June 15, 2023

La sinossi della DC per il primo numero di Green Lantern: War Journal recita:

“Il tempo di John Stewart come Lanterna Verde è giunto al termine… o almeno così pensa. Una tragedia familiare lo richiama a casa, e mentre John inizia a reclamare la brillante carriera che si era lasciato alle spalle, cerca di abbracciare una tranquilla vita da post-supereroe. Ma quando una forza terrificante e contagiosa con un misterioso legame con Oa appare sulla Terra, l’ultima Lanterna Verde di un altro universo viene a cercare l’unico guerriero in grado di affrontare questa minaccia e vincere: l’immortale “Guardiano e Costruttore”, John Stewart in persona! Riuscirà questa giovane Lanterna, brillante ma sfacciata, ad aiutare John a scoprire le qualità che lo hanno reso una delle più grandi Lanterne dell’intero Multiverso?”.

“There was… an incident last night. Burns on the bodies suggest HARD LIGHT CONSTRUCTS were present. “Every ring in the quarantine zone has been accounted for… “…except YOURS, John. GREEN LANTERN: WAR JOURNAL #1! On shelves Sep. 19th! @thedcnation #GreenLantern #JohnStewart pic.twitter.com/bzUGAzALWK — Phillip Kennedy Johnson (@PhillipKJohnson) June 16, 2023

Johnson e Montos hanno anche creato le storie d’appendice della serie principale di Green Lantern, lanciata il mese scorso, ma per War Journal lo scrittore promette un’atmosfera molto diversa.