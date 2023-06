Rafael Grampa scava nelle origini di Batman in Gargoyle of Gotham

Il celebre autore Rafael Grampá, già disegnatore di Batman: Il Ritorno del Cavaliere Oscuro – Il Bambino d’oro su testi di Frank Miller, lancia Batman: Gargoyle of Gotham, una nuova e audace rivisitazione del Crociato incappucciato in uscita sotto l’imprinting Black Label della DC.

La miniserie di quattro numeri sarà lanciata il giorno del Batman Day (sabato 16 settembre, nel caso ve lo steste chiedendo) e sarà pubblicata con cadenza bimestrale. Secondo la DC, il nuovo albo si concentra su una versione di Batman che abbandona volontariamente la sua vita di Bruce Wayne per dedicarsi a tempo pieno alla lotta contro il crimine. Questo però ha un costo terrificante, che immaginiamo abbia a che fare con quella vecchia citazione di Nietzsche riguardo al guardare nell’abisso.

@rafaelgrampa and @_matlopes_ create a Grim and Terrifying Dark Knight in this new DC Black Label series, just in time for Batman Day. Learn more about BATMAN: GARGOYLE OF GOTHAM: https://t.co/VIsp2X84nV pic.twitter.com/uyBYi6wXZu — Batman (@Batman) June 14, 2023

La sinossi ufficiale della DC per la nuova serie recita:

“In una Gotham City in cui ogni giorno sembra più oscuro e irredimibile del precedente, Batman compie una scelta definitiva: abbandonare definitivamente l’identità di Bruce Wayne e abbracciare a tempo pieno mantello e cappuccio. Ma sebbene conosca le strade di Gotham, Batman scoprirà presto di non conoscere quasi se stesso. Un serial killer è a piede libero e, anche se all’inizio le vittime degli omicidi sembrano casuali, ogni indizio avvicina Batman alla terrificante verità: sono tutti collegati, non solo tra loro, ma anche con lui. Quando dalle profondità della città inizia a emergere una nuova banda di criminali assolutamente depravati, Batman dovrà fare i conti con la natura stessa del male – compreso quello che si annida negli angoli più oscuri del suo cuore – per affrontare ciò che sta per accadere alla città che ha giurato di proteggere”.

Believe me, you are not ready for the story @rafaelgrampa is telling in Batman: Gargoyle of Gotham! Excited to reveal my variant cover for issue #1, featuring colors by series colorist @_matlopes_ Check out the official announcement! https://t.co/lT8tSFf19Z pic.twitter.com/1Fo91Y6cwZ — Jim Lee (@JimLee) June 14, 2023

Grampá dice che la serie è stata ispirata da un piccolo dettaglio di Batman #1 del 1940.