Naruto: Pierrot rivela come ha evitato la censura dell’anime

Naruto è tra i titoli shonen più iconici e rappresentativi di sempre, con le vicende del ninja biondo che hanno conquistato e conquistano tutt’ora il mondo. E per quanto riguarda la serie animata, Naruto ha sicuramente tutti i cliché di una serie per ragazzi. Tra questi ci vogliamo concentrare sui limiti della censura con i quali Pierrot ha dovuto fare i conti per Naruto. Per la maggior parte delle proprie serie, Shonen Jump è riuscita a evitare gravi conseguenze, e questo vale sia per i manga per gli adattamenti anime. Ma a quanto pare, Naruto ha dovuto affrontare vere e proprie minacce di censura durante il periodo di massimo splendore.

La confessione arriva da Michikyuki Honma, attuale presidente dello Studio Pierrot. Tutti sanno che parliamo dello studio di animazione che ha realizzato l’anime di Naruto. E, all’epoca, Honma lavorava alla serie con un team. Durante la produzione, la troupe aveva appreso quanto fosse popolare Naruto tra i fan di tutto il mondo.

Infatti Honma ha affermato che è difficile realizzare una serie che diventi famosa all’estero o comunque una serie di lunga durata. Chiaramente loro in parte puntano a questo, ma Honma ha condiviso che realizzare un anime con questo in mente, diventerebbe sempre più noioso. Tra le dinamiche che andrebbero evitate ci sono quelle di non poter far fumare i personaggi in modo da poter mostrare l’anime all’estero. Si è poi soffermato sul fatto di dover attenuare la violenza ed evitare espressioni sexy.

“Se gli anime sono vincolati da tali restrizioni, non c’è modo che il pubblico all’estero voglia guardarli. I progetti che sono un successo in Giappone lo sono anche all’estero. Credo che non dobbiamo commettere errori nell’approccio legato alla produzione di anime” ha spiegato il presidente.

Naturalmente, Naruto rientra in tutte le questioni menzionate da Honma. Dal fumo ai bambini in guerra fino ai temi sessuali suggestivi, la serie presenta tanti di questi casi. In alcuni mercati questi elementi infatti hanno subìto una censura, ma Pierrot ha scelto di onorare i contenuti del manga di Naruto. Rimanendo fedele alla storia, Naruto è riuscito a guadagnare l’attenzione dei fan, sia giovani che meno giovani. E al giorno d’oggi, il franchise è considerato uno dei più grandi nella storia degli anime.

Fonte – Comicbook