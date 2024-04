L’attesa per vedere Jodio e Dragona fare il loro debutto nell’anime di Le Bizzarre Avventure di JoJo sarà probabilmente lunga, considerando che la serie dovrebbe continuare a seguire il materiale originale. Tuttavia, non sembra che The JOJOLands stia mostrando segni di rallentamento, poiché il creatore Hirohiko Araki ha espresso la sua volontà di continuare a lavorare sul franchise il più a lungo possibile. Fortunatamente, alcuni fan animatori stanno contribuendo alla situazione creando la propria interpretazione dell’ultima trama con i Joestar.

Jodio e Dragona, gli ultimi protagonisti introdotti nel manga di JoJo’s Bizarre Adventure, stanno cercando di assicurarsi che la loro madre sia finanziariamente curata, piuttosto che affrontare avversari come vampiri eterni o mafia italiana. Dotati di stand noti come November Rain e Smooth Operators, i due fratelli si lanciano in una rapina di diamanti per iniziare la loro avventura, incontrando lungo il cammino volti familiari del passato, come Kishibe Rohan proveniente da Diamond Is Unbreakable e dalla serie spin-off Così Parlò Kishibe Rohan.

JOJOLands: un video fan-made degno di una trasposizione anime

Un fan animator di nome Hachura ha recentemente immaginato come potrebbe essere la sigla finale di The JOJOLands quando verrà finalmente adattato per lo schermo. Considerando che l’anime dovrebbe seguire il percorso del manga, gli spettatori assisteranno prima alle stagioni di Steel Ball Run e JoJolion prima del debutto di Jodio e Dragona. Sulla base di quanto visto finora in The JOJOLands, il potenziale per un eccezionale adattamento anime è sicuramente presente.

Dopo il debutto di Stone Ocean su Netflix, David Production ha mantenuto il silenzio riguardo a una possibile nuova stagione in lavorazione. Se la produzione dovesse continuare a seguire il piano previsto, la prossima stagione potrebbe narrare la storia di una corsa di cavalli attraverso gli Stati Uniti con protagonisti Johnny Joestar e Diego Brando. Indipendentemente da quale direzione prenderà Le Bizzarre Avventure di JoJo in futuro, è certo che continuerà a generare interesse e attenzione nel mondo degli anime, grazie al solido seguito che ha accumulato nel corso degli anni.

Fonte Comic Book