Demon Slayer: arrivano aggiornamenti per la quarta stagione

La quarta stagione di Demon Slayer farà il suo debutto il 12 maggio, ma prima che il primo episodio vada in onda, Ufotable ha in serbo un evento speciale per svelare nuovi dettagli sull’arco di addestramento di Hashira. Dopo gli eventi sconvolgenti della terza stagione e l’intenso arco narrativo del Villaggio dei Forgiatori di Spade, Tanjiro e i suoi compagni dovranno alzare il livello del loro stile di combattimento. Fortunatamente, i più abili spadaccini del Demon Slayer Corps si stanno preparando a fornire ai giovani cacciatori di demoni l’addestramento di cui avranno bisogno per il futuro, mentre ci avviciniamo al finale dell’anime,

Nell’ultimo capitolo della loro storia animata, Tanjiro e i suoi alleati hanno affrontato importanti sviluppi durante la battaglia nel Villaggio dei Forgiatori di Spade. Nonostante abbiano sconfitto alcuni dei più potenti luogotenenti di Muzan nel luogo che ha dato vita alle armi del Demon Slayer Corps, la rivelazione più significativa ha coinvolto Nezuko.

Durante gli ultimi momenti della lotta contro Hantengu, Tanjiro si è trovato di fronte a una terribile decisione: salvare alcuni abitanti del villaggio o sua sorella dal sole. Per fortuna, Nezuko non solo ha resistito alla luce del sole, ma è anche prosperata in essa, diventando un’eccezione alla regola dei demoni che bruciano alla luce del giorno. Tuttavia, la sopravvivenza di Nezuko mette ora i fratelli nel mirino di Muzan.

L’evento speciale di Demon Slayer, denominato “Uccisore di demoni: Informazioni sulla stagione 4”, si terrà il 4 maggio in Giappone. Durante questo evento, oltre a rivelare nuovi dettagli sull’arco di addestramento di Hashira, molti membri del cast saranno presenti, tra cui Natsuki Hanae (Tanjiro), Kito Akari (Nezuko), Shimono Hiro (Zenitsu) e Kasai Kengo (Muichiro), per offrire anticipazioni su ciò che attende il Demon Slayer Corps nella quarta stagione.

Nonostante Demon Slayer sia una delle serie anime più popolari del momento, la storia del manga è già giunta al termine. Questo suscita domande tra i fan sull’eventuale numero di stagioni e/o film rimanenti prima che anche la serie televisiva raggiunga la sua conclusione.

Fonte Comic Book