Berserk ha sempre vissuto un’oscuro dilemma riguardo ai suoi adattamenti anime. Dopo il debutto della serie nel 1997, Guts e e L’Armata dei Falchi sono stati soggetti a vari adattamenti che molti fan hanno considerato inferiori agli standard stabiliti dal creatore Kentaro Miura. Nonostante non sia stata confermata alcuna nuova serie anime ufficiale per il crudo franchise, i fan hanno preso in mano la situazione, immaginando come sarebbe stata una seconda stagione della serie originale che ha dato inizio a tutto.

Adattare la complessa trama di Berserk a un anime è un compito titanico, poiché la serie di Miura è considerata da molti fan un vero gioiello del medium degli anime. Da oltre un decennio, Kentaro Miura ha dedicato la sua esistenza a intrecciare una narrazione di spade, magia e violenza, prima di lasciarci tragicamente nel 2021.

Per onorare la memoria del loro amico scomparso lo scrittore Kouji Mori e gli artisti di Studio Gaga hanno promesso di portare a termine Berserk, utilizzando le note e le conversazioni con Miura per dare un degno epilogo alla saga di Guts. Sebbene il nuovo team creativo non abbia fornito una data precisa per l’uscita del capitolo finale di Berserk, la serie tornerà questo mese per continuare la tetra e tragica storia del Guerriero Nero.

L’anime di Berserk del 1997 ha una stagione 2 creata dai fan

La frenetica seconda stagione è giunta Arche Studios, un gruppo di fan profondamente affezionati al franchise di Berserk, ha rilasciato un episodio completo che prosegue la storia di Guts oltre la serie originale degli anni ’90. Questa nuova creazione dei fan inizia in modo simile all’adattamento anime del 2016, con Guts ancora intento nella sua ossessione per la vendetta mentre attraversa terre desolate alla ricerca di Griffith. Ma come il Spadaccino Marchiato apprende, anche se è riuscito a sfuggire all’Eclissi scatenata dalla Mano Divina, i suoi tormenti sono lontani dall’essere finiti.

Al momento, nessuno studio ha annunciato piani per un nuovo adattamento anime del capolavoro di Kentaro Miura. L’ultima apparizione dei personaggi di Berserk sugli schermi televisivi è stata attraverso Berserk: Memorial Edition, una serie che ha riassunto i film della trilogia. Tuttavia, se Berserk dovesse tornare ufficialmente con un nuovo anime, le aspettative dei fan sarebbero alle stelle.

Fonte Comic Book