One Piece 1121: il manga lancia la caccia finale al grande tesoro!

Il manga di One Piece si avvicina sempre di più alla conclusione dell’arco di Egghead, e le ultime pagine del capitolo più recente del manga ha ufficialmente dato il via alla caccia finale del grande tesoro. Gli eventi dell’arco di Egghead rientrano nel primo arco narrativo della Saga Finale del franchise di Eiichiro Oda. E i fan lo hanno capito subito nel momento in cui il mangaka ha iniziato a rivelare i grandi segreti sulla storia del mondo di One Piece. E oltre a questo, tutti gli appassionati hanno avuto la possibilità di vedere alcuni personaggi importanti fare il loro ritorno o altri debuttare per la prima volta nella serie.

L’atmosfera è diventata sempre più intensa negli ultimi capitoli del manga. E questo ancora di più nel momento in cui Rufy e i Cappelli di Paglia hanno dato il via al loro tentativo di fuga dall’isola del Futuro, con Vegapunk sul punto di morte. Tuttavia non è una passeggiata in quanto i Cinque Astri di Saggezza cercano di fermarli e di spazzarli via. Mentre il manga continua a costruire nuovi scenari che porteranno a ciò che potrà accadere dopo, il capitolo 1121 ha fatto un enorme passo avanti verso il futuro con un bellissimo cliffhanger. L’ultima pagina doppia infatti, anticipa tutti i personaggi chiave che saranno direttamente coinvolti nella caccia finale al One Piece.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Planet Manga del 25 luglio 2024

Il capitolo 1121 di One Piece conclude il messaggio di Vegapunk al mondo con alcune parole di speranza. Lo scienziato rivela che quelli più vicini alla verità sono in realtà quelli che sono stati ispirati da Gol D. Roger. Quindi chiunque finisca per scoprire la verità potrebbe non essere qualcuno a cui Joyboy sperava di trasmetterla. Facendo presagire che il destino del mondo dipende da colui che troverà e reclamerà il One Piece, le pagine finali del capitolo mettono in primo piano alcuni dei grandi protagonisti che gareggeranno per il tesoro.

Non sono in gioco solo i Quattro Imperatori, ma anche la Marina rappresentata da Sakazuki e Koby, i rivoluzionari con Dragon e Sabo, San Figarland Garling dei Cavalieri Sacri , Kuzan, Im e un misterioso spadaccino non ancora rivelato. Ciascuno di questi personaggi chiave probabilmente si scontreranno in futuro in molti altri combattimenti. Ma è solo questione di tempo prima che la serie riveli effettivamente come si svolgerà l’inseguimento finale per il tesoro, mentre il manga finalmente giunge al termine.

Fonte – Comicbook