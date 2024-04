Berserk: ecco le ultime novità sul manga

È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo visto Guts in azione, dato che il precedente capitolo del manga, il numero 375 è stato pubblicato alla fine del 2023. Con l’eclissi che si è verificata nella vita reale all’inizio di questa settimana, non sorprende che l’attenzione dei fan sia tornata sull’Armata dei Falchi, facendo il giro dei social network. Fortunatamente, il manga di Berserk ha riservato una sorpresa per i suoi seguaci: la serie è destinata a continuare, cosa che potrebbe preoccupare Guts, considerando la sua attuale difficile situazione.

L’ultima volta che lo abbiamo visto insieme ai suoi alleati, stavano affrontando enormi difficoltà a causa dell’arrivo di Griffith e della nuova Armata dei Falchi a Elfhelm. Gli alleati magici degli eroi sono stati eliminati dal piano dell’esistenza, grazie allo status di Griffith come membro della Mano Divina che continua a portare benefici al capo dell’Armata dei Falchi. Purtroppo per Guts, il suo ex migliore amico è riuscito a rapire Casca, che aveva appena riacquistato la sanità mentale dopo un lungo periodo di pazzia. Confuso su come agire, lo Spadaccino Nero è stato catturato da un gruppo di soldati, tra cui Rickert.

In un recente annuncio dell’editore di Berserk, Young Animal, è stato comunicato che la serie riprenderà alla fine di questo mese. Il 26 aprile, il capitolo 376 sarà pubblicato e vedremo sicuramente Guts continuare la sua lotta per sopravvivere e per liberare Casca dalle grinfie di Griffith. Con Guts ora prigioniero, le cose sembrano sempre più complicate per il protagonista dell’anime.

Nonostante il ritorno imminente del manga, Berserk non ha ricevuto notizie riguardo a un nuovo adattamento anime. L’ultimo incontro dei fan con Guts sullo schermo è stato tramite Berserk: Memorial Edition, che ha raccolto filmati vecchi e nuovi della trilogia di film che narrava la storia dell’arco della Golden Age. Se Berserk dovesse ricevere un nuovo adattamento anime, ci sono ancora molte storie dal materiale originale che potrebbero essere portate sullo schermo.