Boruto: perché Himawari è il nuovo Jinchuriki della Volpe a Nove Code?

Boruto: Two Blue Vortex è la seconda parte del sequel di Naruto e proprio come per il manga di Kishomoto, anche in questo caso le vicende del giovane Uzumaki hanno avuto seguito con un salto temporale di tre anni dopo gli eventi di Boruto: Naruto Next Generations. Il figlio del settimo Hokage ha mostrato ai lettori alcuni grandi cambiamenti ma oltre a lui lo stesso ha fatto sua sorella Himawari. Di fatti attualmente si sta guadagnando importanti cambiamenti nel mondo dei ninja. Recentemente infatti i fan hanno scoperto che la Volpe a Nove Code è tornata in scena e in qualche modo è collegata proprio a Himawari. E questo fa sorgere la domanda se effettivamente la figlia del Settimo Hokage sia o meno il nuovo contenitore di Kurama, ovvero la Volpe a Nove Code.

Il capitolo 9 di Boruto mostra chiaramente Konoha ancora sotto assedio, con gli Alberi Divini che cercano i loro bersagli preoccupandosi poco dei ninja che si mettono sulla loro strada. Uno dei grandi obiettivi che il capo degli Alberi Divini sta cercando è Naruto. Ma al momento il Settimo Hokage si trova confinato in uno stato di limbo per colpa di Kawaki. Tuttavia quello che ha colpito i fan è che il potere delle Nove Code esiste ancora nel villaggio della foglia, e per di più sembrerebbe che Himawari sia diventata il nuovo junchuriki della Volpe a seguito della sua precedente scomparsa.

Al momento, la vera risposta sulla connessione tra Himawari e la Volpe è un mistero, ma ovviamente i suoi geni sembrano uno dei motivi per cui è in grado di vedere Kurama. L’ultima volta che abbiamo visto Kurama, era morto per permettere a Naruto di sfruttare il potere della modalità Byron contro Jigen.

Ora però la Volpe che appare davanti a Himawari è una versione in miniatura il che significa che è possibile che questa sia la sua reincarnazione e stia semplicemente cercando di trasmettere un messaggio alla figlia di Naruto piuttosto che legarsi a lei.

Himawari presenta già altre abilità dei suoi genitori, incluso il Bakyugan di sua madre. E se oltre a questo dovesse unirsi alla Volpe a Nove Code, allora sarebbe senza dubbi un ninja piuttosto pericoloso. Dato che gli Alberi Divini e Code incombono ancora sul mondo dei ninja, se Himawari si facesse avanti per unirsi a suo fratello sul campo di battaglia sarebbe determinante in termini di rafforzamento delle forze di Konoha.

