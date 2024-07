One Piece: il produttore del live-action parla della data di uscita della seconda stagione

La seconda stagione del live-action di One Piece è attualmente in produzione, dimostrando quanto Netflix sia fiducioso in questo progetto che ha conquistato tutto il mondo l’anno scorso con la prima stagione. Da un lato c’è curiosità ed eccitazione da parte dei fan, dall’altro un senso di dispiacere nel sentire dal produttore esecutivo Becky Clements, che l’attrice Jamie Lee Curtis non farà parte della seconda stagione.

In una recente intervista, Clements non si è limitato a discutere del casting di Kureha nel live-action, ma ha toccato diversi elementi legati al processo di ripresa. Discutendo della seconda stagione, Clements suggerisce quanto tempo i fan potrebbero dover aspettare prima del debutto della seconda stagione.

Oltre a discutere gli attuali progressi della seconda stagione, Clements ha parlato del lavoro attuale degli showrunner. Ha quindi confermato ancora una volta che Eiichiro Oda, è ancora una parte importante del progetto. “Il fatto che tu stia nominando i villain con i numeri ti dà un’idea abbastanza chiara di ciò che tratteremo in questa stagione, se guardi i capitoli. Gli Showrunner, Matt Owens e Joe Tracz, il nostro nuovo co-showrunner, sono ottimi partner, molto allineati in tutti gli aspetti della serie. Ho pianificato tutto e Oda è molto coinvolto anche in questa stagione, quindi è stato fantastico“.

Nella recente intervista Clements ha parlato delle potenziali tempistiche per concludere la seconda stagione. E Becky spiega che potrebbe volerci un po’. “Questo è un anno molto impegnativo per gli effetti visivi, quindi ci vorrà un po. Siamo in pausa da molto tempo“. Clements ha poi colto l’occasione per confermare che le riprese in sé non sarebbero state completate quest’estate ma piuttosto si sarebbero svolte per il resto dell’anno. “Gireremo fino a dicembre“.

È facile capire quindi che la seconda stagione di One Piece non arriverà su Netflix quest’anno. Anche se è del tutto possibile che i Pirati di Cappello di Paglia arrivino ancora una volta sul piccolo schermo nel 2025. Anche se gli showrunner non hanno dichiarato chiaramente quali archi narrativi saranno adattati nella prossima stagione, i fan sostengono che si concentrerà principalmente sull’arco dell’isola di Drum, Loguetown, Little Garden e Alabasta.

Fonte – Comicbook