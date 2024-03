Boruto: il nuovo capitolo anticipa il ritorno di Kurama nel manga?

Boruto è tornato l’anno scorso con la seconda parte del manga che ha introdotto il tanto atteso salto temporale, mostrando tutti i personaggi cresciuti di tre anni. Si tratta del sequel di Naruto, una delle serie shonen più iconiche e rappresentative del genere, che, sebbene sia terminata, il franchise continua a vivere. Nonostante un inizio difficile alcuni anni fa, Boruto Uzumaki è arrivato a condurre un solido seguito di Naruto.

Infatti da quando il giovane Uzumaki è tornato nel manga, ha solo ricevuto consensi e apprezzamenti grazie al salto temporale. E il manga disegnato da Ikemoto ha rivelato un aggiornamento molto importante per tutti i fan della serie. Infatti pare che Kurama sia pronto a tornare nel manga.

Questo mese Shueisha ha pubblicato il nuovo capitolo di Boruto. E tra le altre novità i fan visto una coppia di cloni del decacoda arrivare al villaggio della foglia per cercare Naruto. E uno di loro sembra essere un clone di Sasuke. I due si concentrano sulle tracce di Naruto nel villaggio e, dopo aver sconfitto Kawaki, il loro obiettivo diventa Himawari.

Ma Himawari non viene scelta perché è la figlia di Naruto. I due cloni ammettono di essersi collegati a Himawari perché porta il chakra del bijuu della volpe.

E questa rivelazione ha lasciato i lettori sicuramente a bocca aperta. Dopotutto, Himawari è incredibilmente forte anche se non l’abbiamo ancora visto. Alcuni nemici di Boruto hanno commentato il potenziale di Himawari, e questa rivelazione legata al bijuu ne rafforza questa opinione. Ora bisogna scoprire perché Himawari ha lo stesso bijuu chakra che Naruto brandiva. E questo potrebbe significare che Kurama starebbe per tornare.

Ricordiamo che Boruto: Naruto Next Generations ha rivelato quella che sembrava essere la morte di Kurama. Il bijuu aveva Naruto ad affrontare Jigen in battaglia, lasciando che Naruto usasse la modalità Byron, consapevole del fatto che ciò avrebbe ucciso Kurama, la volpe a nove code. L’ultima volta che Kurama è apparso nel manga, è stato in un toccante saluto con Naruto. Dopodiché la volpe era svanita nel nulla, lasciando i fan a chiedersi se Kurama si sarebbe reincarnato come gli altri bijuu. Ora, i fan pensano che parte del potere di Kurama possa essere legato in qualche modo a Himawari, quindi il manga Boruto ha molto da spiegare.

Fonte – Comicbook