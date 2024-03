Dragon Ball Super ha annunciato di essere in pausa indefinita dopo l’uscita del Capitolo 103. Mentre il mondo piange la scomparsa di Akira Toriyama, gli appassionati di anime rendono omaggio all’artista e si chiedono cosa riserva il futuro per i combattenti Z. Se il Capitolo 103 fosse il capitolo finale del manga di Dragon Ball Super, c’è da dire che sarebbe un degno punto di arrivo per la storia di Goku e dei suoi compagni Saiyan e abbiamo voluto analizzare questo punto di vista.

Attenzione. Se non hai ancora letto l’ultimo capitolo del manga di Dragon Ball Super, il Capitolo 103, sii avvisato che entreremo in territorio di pesanti spoiler. Quindi, cosa rende il Capitolo 103 un solido finale per Dragon Ball Super? È sicuramente uno dei combattimenti più grandi della serie sequel fino ad oggi, creando una battaglia di Super Saiyan sul pianeta di Beerus e Whis.

Dragon Ball Super Capitolo 103 è l’addio perfetto ad Akira Toriyama

Ciò che il capitolo fa anche è riportare Goku e Vegeta sulla Terra e concludere diverse trame che sono state presentate nella serie sequel. È un lieto fine che mostra le migliori, e peggiori, caratteristiche di questi amati personaggi shonen. C’è anche da dire che l’ultima vignetta si focalizza su Piccolo, il personaggio preferito di Akira Toriyama. L’immagine di un Piccolo sorridente che vola verso il tramonto sembra molto appropriata per un gran finale.

Finale di Dragon Ball Super Senza dimenticare, Dragon Ball Super ha luogo tra la morte di Kid Buu e l’inizio di “End of Z”. Questo significa che quest’ultimo è il vero finale della serie Dragon Ball così com’è e attenua il colpo del potenziale termine di Super qui. Con Dragon Ball Daima in arrivo più avanti quest’anno, i fan avranno un’altra opportunità per dire addio ad Akira Toriyama poiché lo stesso creatore shonen è stato direttamente responsabile della creazione della storia dell’anime originale.