Non aspettavamo te | Recensione

Alfredo Paniconi 2024-07-22T07:00:25+02:00 Un albo illustrato che ci fa apprezzare ancor di più la bellezza di una connessione, come quella genitoriale, che supera anche le diverse specie. L’importanza di creare legami a prescindere delle differenze è forse il messaggio più potente che manda questo bellissimo libro. Testi: Luca Tortolini Illustrazioni: Serena Mabilia Casa Editrice: Edizioni Clichy Genere: Poetico Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 32 pp. Formato: 23,5×30 cm, Cartonato Uscita: Marzo 2024 Prezzo: 19,50 €

Quando si è bambini, ci sarà sicuramente capitato spesso di sentirci fuori posto. Non essere compresi e non riconoscersi magari nelle figure genitoriali. Si sono provati sentimenti di spaesamento, di non connessione con coloro i quali ci hanno generato. Magari questo senso di distanza ce lo siamo portati anche più avanti fino all’adolescenza. Tra rivoluzioni fisiche e psicologiche. Il bisogno di sentirsi accettati è comunque un sentimento che spesso non ci abbandona mai, spero nelle infanzie più difficili. Nell’albo illustrato di cui vi parliamo oggi si parla proprio di questo. Non aspettavamo te, è un albo illustrato scritto da Luca Tortolini, illustrato da Serena Mabilia e pubblicato da Edizioni Clichy nel marzo 2024.

La storia narrata in questo albo vede una coppia di giovani scoiattoli che si vede recapitare un pacco con qualcosa che aspettavano da tanto tempo. Un cucciolo, ma non proprio di scoiattolo, bensì di rinoceronte. Una sorpresa davvero inaspettata. Ma, visto che è arrivato, la coppia decide di volergli bene a prescindere e di prendersene cura. Un amore che supera le barriere della specie e razza, non senza qualche difficoltà, come è ovvio che sia. I due scoiattoli infatti avranno il difficile compito di prendersi cura del piccolo rinoceronte, aiutandolo nella crescita fisica e nelle ricerca della sua identità. Proprio quest’ultimo aspetto sarà cruciale, perché il giovane rinoceronte affronterà molte difficoltà, prima di accettarsi per quello che è.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Luca Tortolini è un affermato autore che ha anche vinto quest’anno l’ambitissimo premio Andersen. Negli anni ha scritto diversi albi illustrati di grande successo e tra questi abbiamo avuto il piacere di recensire Il giardino incantato, illustrato da Maja Celija e pubblicato da Orecchio Acerbo. In questo albo illustrato l’autore fa uso di un vocabolario semplice e un andamento narrativo senza particolare scossoni, bensì piuttosto lineare. Le vicende narrate portano il lettore ad empatizzare facilmente con tutti i protagonisti della storia, in particolare col piccolo rinocerone, ma anche con i suoi genitori scoiattoli.

Le illustrazioni di Serena Mabilia riempiono di dolci e sognanti colori ogni pagina dell’albo. Questo contribuisce a rendere ancor più immersiva e delicata l’atmosfera della storia. I personaggi come le varie ambientazioni del libro sono ricche di vibranti sfumature, che conferiscono un particolare carattere a ogni cosa. Un lavoro, compiuto dall’illustratrice, sicuramente di alto livello, che arricchisce di tanti particolari e dettagli ogni elemento delle illustrazioni, conferendogli maggior spessore.

Edizioni Clichy realizza un piccola gemma di dolcezza e delicatezza. Con un particolare riguardo per la qualità dei testi, illustrazioni e della confezione del prodotto stesso. La resa di stampa è ancora una volta ottima, come per ogni libro che ci è capitato di recensire nel catalogo di questa casa editrice. In questo caso il compito non era particolarmente facile, in quanto le illustrazioni essendo molto delicate e quasi eteree hanno avuto bisogno di una particolare cura in fase di stampa. Ed il risultato è senza dubbio eccellente. Con una particolare menzione per le sguardie, davvero deliziose e ricche.

Conclusione – Non aspettavamo te

Non aspettavamo te è un libro illustrato, per chi ama delle letture dolci che arrivano dritte al cuore. Qui ci troviamo di fronte alla tematica della genitorialità e della costruzione di un rapporto d’amore che supera il semplice legame biologici. A questo contribuiscono delle illustrazioni poetiche e delicate che trasportano in un universo sognante e incantato. Ma anche dei testi semplici e musicali che raccontano della gioia di diventare genitore e del percorso, non semplice, che implica la costruzione del rapporto con i figli.

Una lettura adatta a coloro che hanno un animo profondo e che si trovano nella complessa fase di costruzione del rapporto con i propri figli. Una lettura dolce e di grande impatto che accompagna il lettore in un argomento complesso e profondo, non facile da affrontare in maniera semplice.

In conclusione, Non aspettavamo te è un albo illustrato che invita alla riflessione sull’importanza cruciale della genitorialità. In particolare su quei tipi di legami che non sono solo biologici ma che coinvolgono sempre e comunque l’amore per i figli, che magari non corrispondono a quello che immaginavamo. Un libro che spiega in maniera dolce e potente come le emozioni e i sentimenti possano aiutare a superare ogni sorta di ostacolo e distanze.