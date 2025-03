La principessa nasona | Recensione

Le storie classiche che ci raccontavano da bambini vedevano quasi sempre come protagonisti un principe o una principessa. Che fosse l’uno o l’altra, si trattava sempre di eroi bellissimi, bravissimi e perfetti. Ma i tempi cambiano. Ed è tempo di mettere in luce ogni aspetto degli eroi delle fiabe. Anche i principi e le principesse hanno infatti le loro particolarità. Qualcuno direbbe difetti, ma in realtà sono semplicemente degli aspetti che rendono unici. Nel libro di cui vi andremo a parlare oggi trovaimo proprio questa casatteristica. La principessa nasona, è un albo illustrato scritto da Davide Calì, illustrato da Marianna Balducci e pubblicato da Edizioni Clichy nel febbraio 2024.

La storia narra le vicende di una principessa con capelli arancioni, lentiggini e un naso decisamente sproporzionato. La principessa una mattina, appena sveglia, si accorge che il suo grazioso nasino si è trasformato in un nasone enorme. Non era così fino al giorno prima. E ora è lì in mezzo al viso in tutta la sua grandezza. Ma questo non impedisce alla giovane ragazza di ottenere ciò che vuole. Non vede infatti questo suo aspetto fisico come un limite.

Ma tutti i numerosi pretendenti alla sua mano si volatilizzano non appena notano questa anomalia fisica. La principessa sembrerebbe condannata all’infelicità. Ma lei invece la pensa diversamente. Infatti è una ragazza bella e intelligente, sicuramente più di quegli sciocchi cortigiani. Così, ribellandosi alle pressioni sociali e ai miopi canoni estetici, la principessa nasona prende in mano il suo destino e diventa regina. Ma non ci sarà un solo finale per lei. Ma addirittura ben sei. Ognuno con una sua morale e ognuno divertentissimo.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

La brillante accoppiata Davide Calì con Marianna Balducci, l’avevamo già incontrata con l’esilarante Una storia troppo corta, edito da Giralangolo. Anche in questo albo illustrato, Davide Calì, riesce con la sua ironia e narrazione frizzante a portarci in un mondo fiabesco completamente stravolto e farzesco. La struttura narrativa sembra procedere in maniera classica e dissacrante fino all’arrivo del finale. In cui ci troviamo a dover prendere una decisione. Infatti dobbiamo fare una scelta multipla tra diversi epiloghi alternativi. Di Davide Calì ne abbiamo parlato in diverse occasioni. Soprattutto per gli innumerevoli albi illustrati che sforna ogni anno. A tal proposito abbiamo anche avuto il piacere di intervistarlo riguardo il mondo del fumetto. L’elemento comico è padrone di ogni pagina anche in questa occasione, ovviamente.

Anche Marianna Balducci è molto nota, ed è vincitrice del premio Andersen nel 2021 con Io sono foglia, scritto da Angelo Mozzillo, ed edito da Bacchilega. Negli anni ha pubblicato moltissimi libri, come L’ammiraglio si è preso il cielo, anch’esso edito da Clichy, o La vita nascosta delle cose, edito da Sabir Editore. In questo albo illustrato ritroviamo ancora una volta la formula che è la sua impronta stilistica. Il suo lavoro è infatti caratterizzato dalla stretta connessione tra fotografia e illustrazione. Degli elementi fotografici che vengono, modificati, plasmati ed estrapolati per renderli vivi o riproporli una nuova chiave creativa. In questo albo illustrato lo fa mediante della plastilina, con cui ha realizzato i volti dei vari personaggi.

La principessa nasona è un libro molto elegante dalla colorazione rosa shocking che colpisce al primo sguardo. Edizioni Clichy ha sempre avuto un gusto piuttosto raffinato nella scelta estetica degli albi pubblicati, e anche in questo caso viene riconfermata questa caratteristica distintiva. Le cromie brillanti e le illustrazioni con elementi fotografici sono valorizzati da una qualità di stampa di alto livello che rende questo libro esteticamente accattivante.

Conclusione – La principessa nasona

La principessa nasona è un albo illustrato divertente, pieno di spunti interessanti e di soluzioni visive creative. Il testo, all’apparenza semplice e scorrevole, si dirama nel finale seguendo sei epiloghi diversi, come le facce di un classico dado. Ogni finale ha una sua valenza narrativa e un guizzo esilarante. Le illustrazioni realizzate sopra delle sculture di plastilina rendono ogni personaggio rappresentato ancor più buffo e particolarmente caratterizzato.

Ovviamente si tratta di un albo illustrato che ha una finalità di intrattenimento e divertimento ma anche un’importante messaggio. C’è infatti una chiave di lettura riguardante l’aspetto fisico che spesso è reso limitante e motivo di vergogna, specie nelle fasce d’età più piccole. Questo albo illustrato invece ha una chiara spinta verso la rivalsa e allontana qualsiasi tipo di discriminazione riguardante l’aspetto fisico. Il tutto in una chiave semplice e divertente, il che lo rende un libro consigliato ad ogni età.