Stella | Recensione

A molti di noi da bambini capitava di addormentarsi con i racconti dei nostri nonni, genitori o altri parenti. Spesso venivano lette delle storie dai libri o narrate a memoria di generazione in generazione. Queste vecchi narrazioni ci portavano in una dimensione onirica prima ancora di perdere i sensi e addormentarci. Una sorta di preambolo dei sogni dove i racconti incominciavano a prendere vita e a scatenare la nostra fantasia. In questo modo milioni di immagini e sotto trame venivano create nella nostra mente. Storie alternative, parallele, aggiuntive, che andavano a formare il nostro immaginario di fanciulli. Nel libro di cui vi andremo a parlare oggi, Stella si parla per l’appunto di una storia molto evocativa. Una di quelle che avremmo potuto ascoltare da bambini. Quest’albo è scritto e illustrato da Gerda Dendooven, tradotto da Olga Amagliani e pubblicato da CameloZampa nel novembre 2024.

La storia narrata è piuttosto semplice e dal gusto decisamente classico. Tutto inizia un giorno come tanti altri, quando un pescatore e sua moglie raccolgono nella loro rete una bambina. Nessuno sa chi sia o da dove arrivi. La chiamano Stella e questa creatura è molto diversa dagli altri bambini. Cresce e cresce e diventa sempre più grande. Con il passare del tempo attira le attenzioni degli altri abitanti del villaggio. Alcuni dei quali ritengono che non ci sia spazio per lei nel villaggio. Proprio le sue dimensioni creavano disagio negli altri, tanto che alla fine Stella è costretta ad andare via. A quel punto anche i genitori partiranno alla ricerca della figlia abbandonando definitivamente il villaggio.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Gerda Dendooven ci trasporta in una storia dal sapore fiabesco. Riscaldati dall’avvolgente amore dei genitori e anche dalla ricerca della propria identità, per una bambina da tutti considerata diversa. Il testo è asciutto e molto narrativo. Spesso è piuttosto ricco e non troppo scorrevole. Ma dove la scrittura rallenta, le illustrazioni trascinano e spingono con la loro grande espressività. Una storia tanto fiabesca, quanto onirica nei suoi aspetti più concreti. Le cromie scelte per le illustrazioni, a forte contrasto tra quelle fredde del mare e calde della sabbia, e variopinte dei dettagli creano un insieme visivo unico e ammaliante.

Lo stile dell’illustrazione ha degli evidenti richiami alle immagini delle locandine di Henri de Toulouse-Lautrec. Campiture di colore non perfettamente allineato alla linea del disegno e un senso di antico che pervade ogni pagina. Gli stessi protagonisti sono rappresentati con volti e arti a tratti grotteschi e buffi. Le ambientazioni tipiche dei luoghi ai bordi del mare ne trasmettono tutto il fascino e se ne può quasi sentire il profumo salino. Gerda Dendooven attraverso il testo e le immagini ci porta in un mondo altro, diverso, a tratti fatato e al di fuori del tempo. Un mondo affascinante e fiabesco che trascina pagina dopo pagina in questa storia inusuale. L’atmosfera della storia data dal perfetto connubio tra il testo e l’immagine rende l’immersione nelle vicende ancor più coinvolgenti.

CameloZampa ci consegna un volume davvero particolare e prezioso nel suo genere. Pubblicare questo prezioso albo illustrato di Gerda Dendooven è una sorta di dono all’editoria italiana. Per valorizzare, qualora ce ne fosse ancora bisogno, un’autrice davvero di gran talento e complessità. I colori spenti e vagamente retrò utilizzati dall’autrice sono perfettamente valorizzati da una qualità di stampa di alto livello. Con una scelta del font di scrittura adatto al tipo di narrazione e che favorisce la lettura. Molto bella anche la copertina che colpisce subito l’occhio anche grazie al titolo incavato.

Conclusione – Stella

Stella è un albo illustrato poetico dalle atmosfere fiabesche e ammalianti. In questa narrazione c’è anche una profonda riflessione su noi in relazione agli altri. Al trovare il nostro spazio nel mondo e un posto in cui veniamo apprezzati per la nostra unicità, e non per la nostra diversità. Il testo e le immagini di questo libro si sostengono a vicenda per narrarci un racconto che sembra di altri tempi. In conclusione, Stella è un libro da sfogliare con l’animo del bambino quando da fanciulli aspettavamo la lettura della nostra storia della sera. Una lettura che è anche un viaggio alla ricerca di se stessi e dell’accettazione di quello che siamo e che potremo diventare. Un percorso ricco di ostacoli e difficoltà che spesso ci allontana anche dai luoghi amati e dagli affetti.