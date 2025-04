Un mondo tutto per te | Recensione

Il mondo che ci circonda è di una bellezza sconvolgente. Spesso ce ne dimentichiamo e lo sottovalutiamo. Ancor meno cerchiamo di condividere le cose più belle che abbiamo con gli altri. Da bambini poi è tutto una scoperta e si cerca di capire osservando cosa il mondo abbia da offrirci e come funzionano tante cose che ci circondano e che ignoriamo. Il libro di cui vi andremo a parlare oggi ha come tema centrale proprio questo. Un mondo tutto per te è un albo illustrato scritto da Susie Morgenstern, illustrato da Hélène Druvert, tradotto da Giulia Calandra Buonaura e pubblicato da Franco Cosimo Panini Editore nel luglio 2024. Questo libro è infatti uscito originariamente in Francia per Saltimbanque éditions, con il titolo “Le monde est à toi” nel febbraio 2024.

Questo libro ci porta alla scoperta del nostro mondo. Un mondo fatto di possibilità, di incredibili scoperte. Spesso lo sottovalutiamo, ma la vita ci ha dato un dono meraviglioso. Quello di vivere in un mondo tutto da esplorare e in cui sperimentare. Tra le pagine di questo albo illustrato, troviamo l’invito a metterci in ascolto, a gustare, annusare, toccare per scoprire e godere di tutto quello che ci circonda. Di cose ce ne sono davvero molte da fare in questo mondo. Le meraviglie della natura, con gli animali, le piante, il mare e le stelle. Le tante emozioni che possiamo vivere come le risate, la paura, l’amore, le lacrime. Le possibilità di correre, saltare, ridere e giocare. Una lettura che ci fa sognare, immaginare, volare. Un’immersione nelle molteplici opportunità che il mondo ci offre.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Il testo scritto da Susie Morgenstern è essenziale ma al temo stesso ricco e variegato. In ogni pagina troviamo argomenti diversi, come fosse una lunga lista di possibilità. Il testo infatti è un continuo incoraggiamento e invito all’esplorazione delle possibilità che questo mondo che ci offre. Le parole sono state scelte con grande cura, quasi fosse una poesia testuale della quale si resta incantati osservando le immagini. Le parole usate semplici e d’impatto si sposano alla perfezione con le illustrazioni. Hélène Druvert realizza dei disegni che accompagnano, con un andamento dolce e poetico, a conoscere tutta le meraviglie che il mondo ci offre. Le illustrazioni sono sintentiche, ricche di colori e vivacità per amalgamarsi perfettamente al testo e trasmettere ancor meglio il messaggio. Un messaggio che arriva così forte e intenso.

Franco Cosimo Panini ci regala un albo illustrato dai colori magici e parole incantate. Una lettura poetica narrata con un testo che invita il lettore a esplorare le possibilità che questo mondo meraviglioso ci mette a disposizione. La confezione del libro è eccellente, come ci ha spesso abituato questa casa editrice che ha una grande attenzione e cura ad ogni minimo dettaglio. La qualità di stampa valorizza al massimo i colori vivissimi e brillanti delle illustrazioni. E molto bello anche il piccolo regalo che viene fatto alla fine del libro.

Conclusione – Un mondo tutto per te

Un mondo tutto per te è un albo molto poetico dagli svariati messaggi, tutti molto profondi. La delicatezza e pacatezza con cui lo fa, è come una dolce carezza che accompagna attraverso le pagine. Non è mai presente un’aria perentoria, ma piuttosto sembrano le parole di una persona cara. Un genitore o un nonno al figlio o al nipote. In questo albo illustrato non esistono protagonisti. Il lettore diviene in prima persona il protagonista. Si immerge, pagina dopo pagina tra colori e parole carezzevoli e coinvolgenti. Sembra quasi essere accolti da una magia che questo libro emana per immagini e illustrazioni. Ci si riscopre in un affascinante viaggio che ci fa riscoprire le piccole cose che spesso sottovalutiamo o non prendiamo in considerazione.

In conclusione, Un mondo tutto per te è un albo illustrato consigliatissimo che ci fa ricordare tutto ciò di cui dovremmo gioire e rallegrarci ogni giorno della nostra vita. Una lettura che spalanca le porte alle infinite possibilità che questo mondo ha da offrirci, se solo noi ci ponessimo nelle condizioni di esplorarle. Un grande spunto di riflessione per i bambini che possono scoprire le potenzialità del mondo dove viviamo. Ed un utile insegnamento anche per i grandi, per ricordare cosa vuol dire aprirsi alle possibilità e viverci il mondo che ci circonda con maggior consapevolezza.