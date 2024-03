Naruto: Masashi Kishimoto ricorda Akira Toriyama

Quando si parla del mondo dei manga shonen, Naruto e Dragon Ball sono tra gli esponenti più importanti. In passato, Masashi Kishimoto e Akira Toriyama hanno messo in risalto la loro amicizia, cogliendo anche l’opportunità di mettere alla prova le rispettive abilità artistiche attraverso i loro lavori. In seguito al tragico annuncio della scomparsa inaspettata e improvvisa di Akira Toriyama, Kishimoto ha condiviso una toccante lettera e una storia sul suo amico defunto. Ha anche parlato di come Dragon Ball abbia contribuito a influenzare la nascita di Naruto.

In una lunga dichiarazione, Kishimoto ha condiviso come le opere di Akira Toriyama hanno influenzato il suo manga. Di seguito ne riportiamo parole precise scritte da mangaka.

“Onestamente non so cosa scrivere su questo evento improvviso. Ma per ora, vorrei condividere i miei pensieri e sentimenti. Sono cresciuto con i suoi manga, Dr. Slump durante le scuole elementari e Dragon Ball durante le superiori, ed era naturale per me che i suoi manga facessero parte della mia vita. Anche quando avevo una brutta giornata, la pubblicazione settimanale di Dragon Ball me ne faceva dimenticare. Essendo un ragazzo di campagna senza niente, per me era un sollievo. Mi piaceva davvero troppo Dragon Ball. All’improvviso, Dragon Ball, che ha fatto parte della mia vita per così tanti anni, è giunto al termine. Ho sentito un tremendo senso di perdita e non sapevo cosa aspettarmi.”

“Ma allo stesso tempo, è stata per me un’opportunità per comprendere veramente la grandezza del maestro che ha creato Dragon Ball. Volevo creare un’opera come la sua! Volevo essere proprio come lui! E mentre seguivo le sue orme “Per diventare un artista manga, ho cominciato a sentirmi sempre meno perso. Era perché mi piaceva fare manga. Seguendolo, ho potuto trovare nuovi piaceri. Sensei è sempre stato la mia guida. Era il mio ammiratore. Potrei essere fastidioso a lui, ma gli sono grato. Per me era davvero il Dio della salvezza e il Dio dei manga“.

Il mangaka di Naruto ha poi colto l’occasione per parlare del suo primo incontro con Toriyama: “Quando l’ho incontrato per la prima volta, ero troppo nervoso per dire una sola parola. Ma dopo averlo incontrato molte volte alla giuria del Premio Tezuka, sono diventato in grado di parlare. Non dimenticherò mai il sorriso un po’ imbarazzato sul suo volto quando lui e il signor Oda parlavano con entusiasmo di quanto Dragon Ball fosse divertente, come se fossero tornati bambini e fossero impegnati in una competizione.”

“Ho appena ricevuto la notizia della scomparsa di Sensei. Provo un senso di perdita tremendo, più di quando è finito Dragon Ball… Ancora non so come affrontare questo vuoto nel mio cuore. Non riesco nemmeno a leggere Dragon Ball, che adoro. Non sento nemmeno di poter scrivere correttamente questo messaggio al Sensei. Tutti nel mondo aspettavano ancora con ansia il tuo lavoro. Se potessi davvero realizzare un desiderio di Dragon Ball… mi spiace… Potrebbe essere egoista da parte mia, ma sono triste, Sensei. Akira Toriyama-sensei, grazie per 45 anni di lavoro piacevole. E grazie per il suo duro lavoro. Sono sicuro che i suoi familiari sono ancora Sono profondamente rattristato da questa perdita. Per favore, prendetevi cura di voi stessi. Prego che Akira Toriyama-sensei possa riposare in pace.”

