12 mutanti si affrontano per il titolo di Erede di Apocalisse in una miniserie di 4 numeri

X-Men: Heir of Apocalypse, il torneo per scegliere l’erede di En Sabah Nur

Prima che gli X-Men entrino in una nuova era quest’estate, deve essere organizzata una sfida per determinare chi erediterà la sacra responsabilità di Apocalisse in X-Men: Heir of Apocalypse!

Scritta da Steve Foxe (X-Men ‘97, Dead X-Men) e disegnata da Netho Diaz (Daredevil: Black Armor), questa serie limitata di quattro numeri prenderà il via a maggio e vedrà l’ex arcinemico degli X-Men riunire 12 mutanti per un epico torneo per scoprire chi è abbastanza degno da prendere il suo posto. Dopo prove che metteranno a dura prova il cuore, il corpo, la mente e l’anima, uno degli X-Men emergerà per seguire coraggiosamente le potenti orme di Apocalisse!

Before the X-Men enter a new age this summer, a challenge must be held to determine who will inherit Apocalypse’s sacred responsibility in ‘X-Men: Heir of Apocalypse’! @steve_foxe and @nethodiazz’s four-issue saga begins this June: https://t.co/vaEIR9qmmH pic.twitter.com/oYRVBOVE5y — Marvel Entertainment (@Marvel) March 7, 2024

Nel corso dell’Era Krakoana, Apocalisse ha subito una trasformazione radicale da supercriminale a venerato leader dei mutanti. Più rinvigorito che mai, Apocalisse torna ora ad Arakko per guidare la sua ex patria verso un nuovo destino. Ma il suo lavoro sulla Terra deve ancora essere portato a termine, soprattutto sulla scia della brutale caduta di Krakoa.

Chi sceglierà come suo successore? Un mix di icone, beniamini dei fan e cattivi, i 12 mutanti in lizza sono: Armageddon Girl (un tempo nota come Nature Girl), Cable, Cypher, Emma Frost, Exodus, Forge, Gorgon, Mirage, Mr. Sinister, Penance, Rictor e Wolverine (Laura Kinney). Dalle cover dei numeri #2 e #3 possiamo pero aspettarci altri personaggi legati ad Apocalisse, ovvero Arcangelo e Olocausto/Genocidio, suo figlio.

“L’ombra di Apocalisse si è allungata non solo sull’era Krakoana, ma anche su una percentuale sostanziale di storie incentrate sui mutanti sin dal suo debutto nel 1986. Questi ultimi anni hanno mostrato tante nuove sfaccettature di En Sabah Nur, e i miei colleghi krakoani non hanno ancora finito con lui. È quindi un onore immenso e allo stesso tempo una grande pressione salire sul palco per X-Men: Heir of Apocalypse, che traccia un nuovo percorso per la sua eredità negli anni a venire. Ho avuto la fortuna di ascoltare i gestori passati e futuri di questi personaggi per assicurarmi che questi quattro numeri siano un capitolo significativo nel canone di Apocalisse – e ho avuto il compito da sogno di ogni X-fan di selezionare dodici mutanti provenienti da tutta la storia del franchise che potrebbero essere adatti al ruolo di protagonista. Alcuni sono personaggi che ho già avuto il privilegio di scrivere, altri sono personaggi che ho adocchiato con invidia, altri ancora non sopravvivranno alla serie… ma solo uno diventerà l’Erede di Apocalisse“. Sono stato molto fortunato ad essere affiancato da Netho Diaz: abbiamo un cast numeroso, e lui fa sembrare facile dare risalto a tutti loro. Questa serie contiene alcune delle più grandi scene d’azione che ho scritto nella mia carriera Marvel, e non vedo l’ora che la gente veda Netho dargli vita!”.

Per secoli, Apocalisse ha messo alla prova i mutanti della Terra per garantire che solo i più forti sarebbero sopravvissuti. Ora, mentre sale sul trono di Arakko, un altro deve ascendere al suo posto e garantire che i mutanti della Terra non si indeboliscano in sua assenza! Dodici mutanti scelti tra i più grandi eroi e cattivi degli X-Men si contenderanno l’onore, ma solo uno potrà diventare… l’Erede di Apocalisse!