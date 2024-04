Yuri on Ice: il film è stato ufficialmente cancellato

Pare che il film di Yuri On Ice sia stato ufficialmente cancellato, stando all’annuncio recente e inaspettato rilasciato da studio MAPPA. Stiamo parlando di uno dei maggiori successi del 2017, con la serie anime originale che non solo ha contribuito a diffondere tra il pubblico i lavori di Studio MAPPA, ma ha offerto una nuova interpretazione sul mondo del pattinaggio artistico. Tale successo ha portato alla conferma di un film sulla serie intitolato Yuri On Ice: Ice Adolescent, e il suo debutto sarebbe dovuto avvenire nel 2019. Ma da allora ha subito una serie di slittamenti e scarsi aggiornamenti da quell’annuncio iniziale.

Adesso ci sono novità, ma sono inaspettate e non entusiasmanti. E infatti, nonostante ci fosse l’impressione che il film sarebbe uscito prima o poi nonostante questa attesa lunga diversi anni, adesso Studio MAPPA ha confermato che la produzione del film è stata annullata a causa di “varie circostanze”. Il comunicato ufficiale della cancellazione di Yuri On Ice: Ice Adolescent, tuttavia, non rivela ulteriori dettagli su quali fossero queste circostanze, ma si scopre che interrompere la produzione del film è stata una decisione difficile.

Il Messaggio ufficiale di cancellazione da parte dello Studio MAPPA per Yuri On Ice segue:

“Grazie mille per aver sempre supportato Yuri On Ice. Per quanto riguarda l’uscita posticipata del film YURI ON ICE: ICE ADOLESCENCE, siamo giunti alla decisione di annullarne purtroppo la produzione. Ci scusiamo profondamente per non essere riusciti a soddisfare le aspettative di tutti coloro che hanno atteso e continuato a sostenerci in questi anni. Il comitato di produzione e lo staff sono stati in costante discussione per creare e consegnare il film, ma a causa di diversi motivi, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di interrompere la produzione. Ci scusiamo sinceramente con tutti coloro che hanno anticipato la sua uscita e vi ringraziamo ancora una volta per il vostro continuo supporto“.

La storia ruota attorno al protagonista Yuuri Katsuki, un ragazzo negato in pattinaggio su ghiaccio, reduce da una cocente sconfitta in una competizione importante. Ritiratosi al paese natio, si ritrova a dover scegliere tra la volontà di rimettersi in gioco e il desiderio di ritirarsi. L’incombere di un nuovo Grand Prix è un punto di svolta ma è soprattutto l’incontro con altri due pattinatori russi a scuoterlo.

