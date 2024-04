Super Dragon Ball Heroes, un tempo l’orgoglio dei fan di Dragon Ball è ora in ginocchio con la sua ultima iterazione, Meteor Mission. Quello che una volta era un guilty pleasure per i fan, ora è diventato un disastro senza precedenti, viste alcune scelte altamente discutibili fatte e attuate per l’ultimo episodio andato in onda.

Fin dall’inizio, Super Dragon Ball Heroes ha promesso battaglie mozzafiato e momenti epici, ma Meteor Mission ha fallito in modo spettacolare. L’animazione, anziché incendiare l’immaginazione dei fan, è diventata rigida e priva di vita, incapace di catturare l’energia e l’emozione che hanno reso questa serie così amata.

Mentre Dragon Ball Super: Super Hero ha osato con uno stile CG, mantenendo comunque la fluidità e l’intensità dei combattimenti, Meteor Mission si è arresa al banale, fallendo nel trasmettere la minaccia di “Majin Ozotto” e lasciando i fan delusi e frustrati.

SDH: come la cattiva animazione ha rovinato il suo miglior spin-off

Super Dragon Ball Heroes era una festa per i fan, offrendo personaggi e trasformazioni uniche, ma senza l’animazione di alta qualità che l’ha reso famoso, Meteor Mission è come un fuoco d’artificio che si è spento troppo presto, lasciando solo delusioni e rimpianti.

La grande domanda ora è se Super Dragon Ball Heroes abbandonerà l’animazione CG una volta che Meteor Mission sarà concluso. Solo il tempo dirà se lo studio di produzione imparerà dalla sua caduta e riuscirà a risorgere dalle ceneri, o se sarà destinato a bruciare nel fallimento eterno. Con il futuro incerto della serie, i fan si chiedono se ci sarà mai un ritorno glorioso o se questo sarà l’ultimo atto di una serie che una volta aveva tanto potenziale.