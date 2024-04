“My Hero Academia: You’re Next è ciò che ci aspetta per il prossimo grande successo dell’anime. In poche settimane, l’anime darà il via alla settima stagione con serietà dopo aver concluso i suoi ultimi riassunti. Una volta arrivato agosto, tutti gli occhi saranno puntati su My Hero Academia poiché il suo quarto film arriverà nei cinema. E non molto tempo fa, il team dietro il progetto ha rilasciato un solido aggiornamento sulla sua produzione.

Come si è scoperto, l’ultimo tassello di My Hero Academia: You’re Next è arrivato. La produzione ha iniziato l’ultima fase di missaggio del suono e Mima Masufumi ha condiviso la buona notizia con i fan. “Abbiamo iniziato a fare gli ultimi ritocchi sul mix acustico per il film You’re Next”, ha condiviso il direttore del suono. “E’… questa volta è la migliore. Naturalmente, anche gli attori. Il nostro lavoro eccitante continua fino alla fase finale di missaggio. Non vedete l’ora dell’uscita del film!”

My Hero Academia: You’re Next, i lavori sono qusi terminati

Come potete vedere, Masufumi e il suo team stanno lavorando duramente sul film di My Hero Academia. Mentre il processo di animazione mette gli ultimi ritocchi la registrazione delle voci e il missaggio del suono per My Hero Academia: You’re Next possono iniziare. Da Deku a Ochaco, il film riunirà tutti i nostri preferiti della Classe 1-A, quindi potete aspettarvi grandi cose dall’uscita.

Se non siete aggiornati con My Hero Academia prima della settima stagione, potete trovare facilmente lo streaming dell’anime. Potete trovare lo show su Crunchyroll e anche su Netflix. Izuku è il protagonista della storia, e ha sempre sognato di essere un eroe per tutta la vita, un obiettivo ambizioso per chiunque, ma particolarmente impegnativo per un ragazzo senza superpoteri.

Esatto, in un mondo in cui l’ottanta percento della popolazione ha qualche tipo di “quirk” superpotente, Izuku è stato sfortunato a nascere completamente normale. Ma questo non è sufficiente a fermarlo dall’iscriversi in una delle accademie di eroi più prestigiose del mondo.