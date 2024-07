Jujutsu Kaisen: come Naruto e Bleach hanno ispirato Gege Akutami

Il mangaka di Jujutsu Kaisen ha rcentemente spiegato come Bleach e Naruto lo abbiano influenzato con il primo capitolo della sua serie manga. Jujutsu Kaisen al momento si trova nel momento più importante dell’arco del Shinjuku Showdown e ogni nuovo capitolo si rivela sempre più intenso del precedente. Ma allo stesso tempo, il franchise shonen ha acquisito tantissima notorietà in Giappone e in tutto il mondo grazia al forte successo della serie anime. Quest’ultima ha infatti spinto Jujutsu Kaisen sempre più alto fino ad arrivare a collaborazioni con McDonald’s, Megan Thee Stallion, Fanta e altri brand mondiali.

Jujutsu Kaisen ha lanciato una mostra speciale in Giappone mostrando nuovi sguardi del manga. E grazie a questo evento sono arrivate alcune informazioni inedite da parte del mangaka stesso, Gege Akutami. Mentre il mangaka rispondeva alle domande sulle sue ispirazioni, ha spiegato nel dettaglio come Bleach di Tite Kubo e Naruto di Masashi Kishimoto abbiano influenzato il primo capitolo del manga, in particolare la dinamica tra Yuji e Sukuna.

“In Naruto, c’è la relazione tra il personaggio principale Naruto Uzumaki e la Volpe a Nove Code“, ha esordito Gege Akutami parlando delle connessioni tra Naruto e Jujutsu Kaisen. “Per Itadori, c’è Sukuna e per Okkotsu, c’è Rika. Nel volume 0, la storia terminava con una riconciliazione come in Naruto. Ma pensavo che Jujutsu Kaisen avesse bisogno di un approccio diverso, quindi ho provato a ritrarre Sukuna come qualcuno completamente incompatibile con Itadori“.

Per quanto riguarda Bleach, Akutami ha parlato di come Ichigo lo abbia ispirato nel disegnare Yuji. Quest’ultimo infatti è un personaggio più motivato a rispondere all’azione proprio come Ichigo. “Per Bleach, è la struttura della storia. Il protagonista Ichigo diventa uno shinigami di sua spontanea volontà dopo essere stato travolto da un incidente inaspettato“. E in un certo senso è così che appare Itadori quando finisce per entrare in contatto con Sukuna, ingerendo un suo dito.

Jujutsu Kaisen quindi, come molte altre serie shonen recenti, nasce da un serie di ispirazioni che il mangaka ha inevitabilmente subìto. E oggigiorno è tra i manga più seguiti e amati di Shonen Jump, al momento nelle sue fasi finali.

Fonte – Comicbook