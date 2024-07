Jujutsu Kaisen: Gege Akutami parla di Yuji Itadori in una nuova intervista

Gege Akutami, autore del popolare manga Jujutsu Kaisen, ha recentemente parlato del suo protagonista Yuji Itadori, descrivendolo come “piatto”. In un’intervista durante l’apertura della mostra di Jujutsu Kaisen in Giappone, Akutami ha spiegato che Yuji è progettato per essere un personaggio versatile, facilmente adattabile a storie shonen, ma questo può renderlo prevedibile e poco coinvolgente. Akutami ha voluto che Yuji fosse un protagonista universale, utilizzando gli altri personaggi per delineare un percorso definito.

Akutami ha confrontato Yuji con altri protagonisti shonen come Naruto e Ichigo di Bleach, notando come ognuno di loro abbia lottato con demoni interiori. Tuttavia, Yuji affronta Sukuna, il re delle maledizioni, uno dei principali antagonisti della serie. Questa complessità aggiunge profondità alla narrazione, rendendo Yuji un personaggio unico nel suo genere.

Confermato per una terza stagione, Jujutsu Kaisen vedrà Yuji affrontare nuove sfide con l’arrivo dei Culling Games, grazie alle macchinazioni di Suguru Geto. La serie continua a evolversi, promettendo sviluppi avvincenti e un’esplorazione ancora più profonda del suo mondo maledetto.

Un Protagonista Universale

Gege Akutami ha spiegato che Yuji Itadori è stato progettato per essere un personaggio universale, facilmente riconoscibile e adattabile a diverse storie shonen. Questo approccio ha reso Yuji un personaggio versatile, ma secondo Akutami, ha anche portato a una certa prevedibilità nel suo sviluppo. Tuttavia, questa caratteristica ha permesso agli altri personaggi di Jujutsu Kaisen di brillare e di aggiungere profondità alla trama complessiva.

Confronto con Altri Protagonisti Shonen

Akutami ha notato che molti protagonisti shonen, come Naruto Uzumaki di Naruto e Ichigo Kurosaki di Bleach, affrontano demoni interiori e sfide personali. Nel caso di Yuji, la sua lotta contro Sukuna, il re delle maledizioni, aggiunge un ulteriore livello di complessità alla sua storia. Questa dinamica non solo rende Yuji un personaggio interessante, ma contribuisce anche a costruire una narrazione ricca e coinvolgente.

Futuro della Serie

Con la terza stagione di Jujutsu Kaisen in arrivo, i fan possono aspettarsi che Yuji Itadori affronti nuove e formidabili sfide. L’introduzione dei Culling Games, orchestrati da Suguru Geto, promette di portare la serie a nuovi livelli di tensione e dramma. Akutami ha sottolineato che la serie continuerà a evolversi, offrendo ai lettori e agli spettatori sviluppi entusiasmanti e un’esplorazione ancora più profonda del mondo delle maledizioni.

In sintesi, mentre Gege Akutami riconosce i limiti nel design di Yuji Itadori, il personaggio continua a svolgere un ruolo cruciale nel successo di Jujutsu Kaisen. Con una narrazione che si arricchisce costantemente e una terza stagione all’orizzonte, il futuro della serie appare luminoso e pieno di potenziale.

Fonte Comic Book