Yusuke Murata omaggia One Piece e L’Attacco dei Giganti con alcuni sketch

Yusuke Murata è sicuramente uno dei mangaka più abili e tecnici in attività. Famoso per collaborare con ONE nella realizzazione del manga shonen One Punch-Man, ha da sempre celebrato i suoi colleghi con alcuni tributi. Non è un segreto che innumerevoli mangaka siano grandi fan di alcuni dei loro competitors, e che spesso elogiano vecchie e nuove serie. Chiaramente parliamo di rivalità amichevoli, come ad esempio quella tra Tite Kubo di Bleach e Eiichiro Oda e tante altre. E di recente Yusuke Murata ha voluto rendere omaggio a Monkey D. Rufy di Eiichiro Oda, ancora una volta al centro della scena.

Questo tributo di Murata su One Piece, però, nasce dal fatto che di recente Oda ha condiviso una sua interpretazione della serie shonen, Eyeshield 21. La serie in questione è un anime sportivo incentrato sul football americano, uno sport che non è così ben trattato nel mondo dei manga e anime come il calcio, la pallacanestro, la pallavolo e la boxe. Molto prima di lavorare su Saitama, Murata ha disegnato Eyeshield 21, pubblicato dal 2002 al 2009. Grazie alla popolarità della storia originale, la serie avrebbe ricevuto un adattamento anime dallo Studio Gallup. Di seguito è possibile guardare il tributo di Murata.

Come si può vedere, al fianco di Monkey D. Luffy c’è il protagonista di Eyeshield 21, Sena Kobayakawa. Murata ha deciso di riunirli in un raro crossover, e non è escluso che un giorno vedremo il pirata dal Cappello di Paglia faccia a faccia con Saitama.

Yusuke Murata non ha solo condiviso un tributo per One Piece, ma anche per un’altra serie iconica. Stiamo parlando de L’Attacco dei Giganti, in un modo piuttosto inaspettato. Anche in questo caso, Murata ha voluto ringraziare Isayama. Questo perché Eyeshield 21 ha celebrato il 21° anniversario dal suo debutto sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha e ha festeggiato con un nuovo artbook speciale contenente messaggi e immagini speciali di molti mangaka. E per questo Murata ha condiviso uno speciale tributo per l’Attacco dei Giganti, combinandolo con Eyeshield 21 dando vita a una partita di calcio.

Fonte – Comicbook