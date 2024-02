One Piece: la cover 108 del manga disegnata da Oda in time-lapse

Il manga di One Piece si trova attualmente nel momento più importante e frenetico dell’arco di Egghead. E mentre la narrazione prosegue Eiichiro Oda ha realizzato la cover del volume 108 del manga. Il volume 108 del manga shonen più amato e seguito di sempre, raccoglierà i capitoli compresi tra il 1089 e il 1100, e questo vuol dire che i lettori dovranno prepararsi a una parte particolarmente intensa dell’arco di Egghead. Ci sono alcune grandi rivelazioni e grandi momenti in arrivo, e i fan stanno ancora aspettando di vedere come andrà a finire. Al momento non ci sono informazioni o dettagli sulla data di uscita del volume 108 al di fuori del Giappone, ma tutti i capitoli presenti nel nuovo volume si possono leggere sull’app Manga Plus di Shueisha.

Di seguito riportiamo la realizzazione del volume 108 di One Piece da parte di Oda in time-lapse. In questo modo si potrà vedere la cover prendere vita.

First look at ONE PIECE Volume 108 Cover. pic.twitter.com/RjVSZyYtyj — Shonen Jump News (@WSJ_manga) February 18, 2024

Attualmente il manga di One Piece si sta concentrando su una situazione molto caotica, generata dall’ordine di Saturn di attivazione del Buster Call. Uno dei Cinque Astri di Saggezza ha fatto la sua mossa nell’isola del Futuro con l’obiettivo di eliminare Vegapunk e distruggere il laboratorio dello scienziato. E inevitabilmente Rufy e i Cappelli di Paglia sono rimasti coinvolti in una nuova lotta.

L’anime di One Piece è tornato quest’anno direttamente con i primi episodi dell’attuale arco narrativo, sia su Crunchyroll che su Netflix. La nuova cover del manga anticipa l’evoluzione narrativa di One Piece, visto che è presente Kizaru, Bonney e Vegapunk in fuga. A proposito di novità, uno dei personaggi che ha ricevuto molto spazio diventando inaspettatamente uno dei più carismatici della serie, è Bartholomew Kuma. Grazie a lui i Cappelli di Paglia si sono salvati dall’attacco della Marina sull’arcipelago Sabaody e sempre grazie a lui la Sunny è rimasta intatta durante l’assenza dell’equipaggio.

Si scopre che è sempre merito suo se Bonney è cresciuta e guarita da una malattia incurabile e soprattutto Oda ha rivelato il crudele destino che Kuma ha abbracciato per poter salvare chi amava davvero.