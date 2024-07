Tra le uscite manga Star Comics del 16 luglio 2024 troviamo l’anime comics del film My Hero Academia – World Heroes’ Mission, adattamento del terzo lungometraggio dedicato alla fortunata serie.

Inoltre i nuovi volumi di Haikyu!! Club, Gundam Thunderbolt e dei tanti altri successi della casa editrice.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 16 luglio 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 16 luglio 2024

ERA DESTINO CHE T’INCONTRASSI n. 4

TURN OVER n.283

di Anashin

€ 5,90

UNA DELLE SERIE SENTIMENTALI PIÙ ATTESE, PERFETTA PER CHI HA AMATO A SIGN OF AFFECTION E LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN!

Yuuki e Iori, che ricambiano l’una i sentimenti dell’altro e sono ormai diventati una coppia, partono per un viaggio alle terme per festeggiare il compleanno di lui. Purtroppo, però, mentre sono in giro a divertirsi, si palesa qualcuno che conosce il passato del ragazzo. Yuuki sembra molto preoccupata e così Iori decide di raccontarle la verità…

GUNDAM THUNDERBOLT n. 21

GUNDAM UNIVERSE n.90

di Hajime Yatate,Yasuo Ohtagaki,Yoshiyuki Tomino

€ 6,50

Levan Huu trama la distruzione della Anaheim e si dirige a bordo del Big Zam verso Side 3, la Repubblica di Zeon, mirando a impadronirsi dell’arma finale Solar Ray. Intanto l’Esercito Federale affronta l’Alleanza nei pressi della fortezza spaziale chiamata Isola di Konpei, allo scopo di bloccarne l’avanzata, ma è costretto a combattere sulla difensiva di fronte all’armata degli Psycho Zaku posizionata in prima linea… Proprio in quel momento il Big Zam si aggrappa al Solar Ray grazie a un ingegnoso piano di Levan Huu, del tutto imprevedibile, e in seguito arriva Daryl ai comandi del Perfect Gundam… La battaglia si intensifica, ma quale sarà il suo esito nelle mani dei due protagonisti legati dal destino?

HAIKYU!! CLUB n. 7

TARGET n.154

di Haruichi Furudate,Kyohei Miyajima

€ 5,20

LO SPIN-OFF DI HAIKYU!! SULLE CARISMATICHE SQUADRE RIVALI!

Bokuto si appassionerà ai giochi di prestigio, l’Aobajosai andrà al mare e rivivrà la storia di Taro Urashima, Goshiki e Ushijima tornato bambino si sfideranno alla pari, i membri della Nazionale Giapponese litigheranno su come disporsi per fare una foto… Insomma, anche stavolta ne vedrete delle belle!

HERE U ARE n. 5

di Djun

€ 9,90

IL PRIMO WEBCOMIC CINESE DI STAR COMICS! A GRANDISSIMA RICHIESTA, UNO DEI MANHUA PIÙ AMATI E ATTESI!

Yu Yang, vedendo Li Huan scherzare con una sua compagna, ripensa a un fatto successo qualche anno prima che lo fa chiudere ancora di più in se stesso. Una sera, i due ragazzi si danno appuntamento e Yu Yang sembra finalmente disposto a lasciarsi il passato alle spalle, ma le cose non vanno come previsto…

KAITO KID TREASURED EDITION n. 3

STORIE DI KAPPA n.334

di Gosho Aoyama

€ 6,50

LE ORIGINI DELLO STORICO RIVALE DI DETECTIVE CONAN IN UNA NUOVA SPLENDIDA EDIZIONE!

Mentre Kaito Kid è impegnato a rubare un tesoro, davanti a lui appare Saguru Hakuba, un grande detective appena tornato da Londra! Quale sarà l’esito di questa sfida mozzafiato? E qual è il segreto sulla morte del primo Kaito Kid, il cui mistero s’infittisce sempre di più?

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – WORLD HEROES’ MISSION – ANIME COMICS

di Kohei Horikoshi

€ 12,90

L’ANIME COMICS TRATTO DAL FILM CAMPIONE D’INCASSI.

La setta Humarise, seguace di una terrificante dottrina che ha a che fare con una “Apocalisse dei Quirk”, ha piazzato Ideo Trigger Bomb in ogni dove con l’intento di produrre una massificata perdita di controllo dei Quirk, dichiarando guerra allo status quo e puntando all’eradicazione dei Quirk stessi! Mancano due ore alla detonazione degli ordigni… La situazione è critica e Pro Heroes da ogni angolo del pianeta sono chiamati a raccolta! Ha così inizio una battaglia per la salvezza del mondo a cui prenderanno parte anche i tirocinanti della sezione Hero del liceo Yuei!

Arriva finalmente l’imperdibile anime comics tratto dal terzo lungometraggio d’animazione di My Hero Academia, in cui Midoriya e compagni dovranno affrontare una minaccia di portata mondiale!

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 15

di Nobuhiro Watsuki

€ 6,50

Il ritorno di Enishi risveglia in Kenshin ricordi sopiti ma sempre ben presenti nella sua mente. In un primo momento il vagabondo decide di non parlarne con nessuno, però cambia immediatamente idea quando Enishi attenta alla vita delle persone che gli stanno intorno. Vengono così a galla molte verità sul suo oscuro passato…

SE I GATTI SCOMPARISSERO DAL MONDO n. 3

AMICI n.312

di Genki Kawamura,Rose Yukinoshita

€ 7,50

LA COMMOVENTE MINI-SERIE MANGA TRATTA DAL ROMANZO BESTSELLER!

Il diavolo propone a Tokio di cancellare libri e musica, ma la frase di quel film, che in teoria aveva già fatto scomparire, gli torna in mente proprio quando inizia a temere che il suo legame con Yodogawa possa svanire insieme a tutto il resto…

TOWER OF GOD n. 14

MANHWA n.107

di SIU

€ 5,90

IL LEGGENDARIO WEBCOMIC CHE HA FATTO ESPLODERE UN FENOMENO.

Nel pieno della battaglia del laboratorio, un gruppo guidato da Anaak Jahad fa irruzione nell’hotel dove alloggiano i regolari. L’obiettivo è catturare Viole ed eliminare tutti gli altri, ma i primi con cui la principessa di Jahad si scontra sono Ran e Novic. Nel frattempo, Hatz s’imbatte in Beniamino Cassano e coglie l’occasione per rifarsi della sconfitta subita al ventesimo piano…

X6 – CRUCISIX n. 4

GURO n.4

di Shiryu Nakatake

€ 6,50

LA SERIE RIVELAZIONE CHE HA SPOPOLATO IN GIAPPONE, ALL’ESTERO E SU TIKTOK!

Uccidendo Ushiro e Senkoji, Shun ha eliminato i primi due bersagli, ma in questo modo è come se avesse informato i restanti che la sua vendetta è appena iniziata. Hiro Madoka, infatti, terrorizzato di poter essere il prossimo, dichiara guerra a Shun e si reca al Festival Culturale per mettere in atto il suo piano. Una volta lì, però, si imbatte in Kaname e così decide di “punirla” nel peggiore dei modi… Cosa farà ora Shun per ripagare Madoka della stessa medaglia?