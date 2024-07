Haikyu!: l’arco del time-skip riceverà un adattamento anime

Haikyu! ha conquistato tantissimi fan in tutto il mondo sia con la serie manga che anime. Con il manga conclusosi non molto tempo fa, i fan sperano sempre che passi molto tempo prima di vedere la conclusione della serie anime. E pare che le loro preghiere saranno esaudite, dato che lo staff che lavora alla serie anime sembra aver confermato che “tutto” sarà animato prima del gran finale.

Al momento è in produzione il secondo lungometraggio di Haikyu!, che insieme al primo sancirà la fine della serie anime. Ricordiamo che il primo film, Haikyu! The Dumpster Battle, ha mostrato la partita delle Nazionali tra Karasuno e Nekoma. E i fan si chiedevano se il prossimo e ultimo film dell’anime sarebbe iniziato riprendendo subito dalla partita, per porre fine a tutto.

Durante un panel speciale con Production I.G., WIT Studio e Signal MD per l’Anime Expo 2024, un fan presente ha chiesto se avremmo visto o meno uno degli archi narrativi sul salto temporale di Haikyu, animati. Come rivelato da un traduttore, i partecipanti al panel hanno infatti anticipato che “tutto sarà animato” per quanto riguarda la maggior parte dei capitoli finali di Haikyu.

È utile ricordare che Haikyu!! dà il via a un salto temporale dopo l’ultima partita del Karasuno nelle finali. Questo salto temporale inizia con il capitolo 370 del manga scritto e disegnato da Haruichi Furudate e prosegue fino alla fine della serie. È un arco finale abbastanza lungo che rivela cosa stanno facendo Shoto Hinata e gli altri personaggi dopo aver lasciato Karasuno. Quindi i fan speravano che la serie anime shonen non finisse senza questo passaggio cruciale.

La scena post-credits di Haikyu!! The Dumpster Battle si prepara per la partita tra Karasuno e Kamomedai. E questo potrebbe occupare l’intera durata del secondo e ultimo film, proprio come visto con Nekoma. Poi ci sono molti altri eventi nel manga prima che giunga alla fine. Quindi se “tutto” sarà animato, allora il film ha parecchio materiale da mostrare per assicurarsi di riuscire in qualche modo a contenere tutto.

Fonte – Comicbook