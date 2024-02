Haikyu!: svelata la nuova clip e la durata ufficiale del film anime

Haikyu! è pronto a fare il suo atteso debutto nei cinema di tutto il Giappone con un nuovo film, e tutti i fan saranno felici non solo di poter scoprire quanto durerà Haikyu the Movie: Decisive Battle at the Garbage Dump prima del suo debutto, ma potranno anche vedere una nuova clip. Qualche anno fa si è conclusa la quarta stagione dell’anime con un cliffhanger che anticipava la rivincita i liceo di Nekoma e di Karasuno. Questo sarebbe il loro primo incontro ufficiale e la posta in gioco sarebbe ancora più alta. Infatti entrambe le squadre cercano di andare ancora più lontano nelle Nazionali. E i fan vedranno questa partita svolgersi in un nuovo film.

Haikyu the Movie: Decisive Battle at the Garbage Dump è il primo degli ultimi due progetti cinematografici pianificati per portare la serie anime a una conclusione. Il film, che arriverà nei cinema giapponesi il 16 febbraio, ha rivelato che avrà una durata di un’ora e 25 minuti. E dopo aver rivelato questo aggiornamento, possiamo riportare la nuova clip del film in questione. Come si può vedere di seguito, questa dura meno di un minuto ed è piena di azione. La clip si apre con un’inquadratura significativa di un gatto che fissa un corvo prima di portare gli spettatori in campo. È lì che possiamo vedere il liceo Karasuno affrontare quello di Nekoma in una partita epica. Dopotutto, le due squadre sono rivali fin dall’inizio di Haikyu, e questo teaser suggerisce che la faida sta per essere risolta.

Questo primo lungometraggio ha senza dubbi ha grandi aspettative dato che insieme al secondo, concluderanno la serie anime. Sono passati quattro anni dall’inizio della quarta stagione, quindi si può immaginare quanto siano ansiosi i fan di tornare a guardare Haikyu!. Al momento non ci sono ancora informazioni sulla data di uscita del secondo e ultimo film della serie, né sono stati confermati piani di uscita internazionale per nessuno dei due film.

Scritto e disegnato da Haruichi Furudate, il manga ha debuttato nel 2012 e si è concluso nel 2020. Gli eventi ruotano attorno al protagonista Shouyou Hinata che ha il personale obiettivo di diventare “Il piccolo Gigante” della pallavolo. Così entra nel club di pallavolo della sua scuola media e affronta insieme alla squadra il torneo interscolastico. Ma lui e i suoi compagni devono inchinarsi di fronte a una forte squadra guidata dal formidabile Tobio Kageyama. Desideroso di prendersi la rivincita su Kageyama, Shouyou continua a praticare la pallavolo anche alla sua entrata nel club scolastico alle superiori dove però trova proprio il suo rivale.

