Get Fury, finalmente l’ultima miniserie di Garth Ennis su Punisher

A maggio, il leggendario scrittore Garth Ennis torna alla Marvel Comics con Punisher: Get Fury, la tanto attesa nuova miniserie in cinque numeri con protagonisti due personaggi che ha contribuito a definire in chiave adulta nell’era moderna: Nick Fury e Frank Castle.

A Ennis si unirà il frequente collaboratore e disegnatore superstar Jacen Burrows (che ha sostituito nel progetto, in lavorazione da anni, Goran Parlov), insieme all’acclamato artista Dave Johnson per le copertine della serie. Questo trio di talenti metterà l’uno contro l’altro due dei più formidabili soldati dei fumetti in una saga audace e avvincente ambientata durante la guerra del Vietnam.

Oltre al ritorno di Ennis, questa storia ambientata nel passato segna anche un emozionante ritorno di Nick Fury e Frank Castle, due personaggi iconici che nella continuity attuale si sono ritirati e hanno lasciato il loro ruolo. Ma l’universo narrativo non è quello classico Marvel 616, dove la guerra del Vietnam è stata “sostituita” dal fittizio conflitto del Sin-Cong (per “sganciare” le origini di alcuni personaggi da eventi storici che li avrebbero invecchiati troppo: se Punisher avesse combattuto nel Vietnam, oggi avrebbe 70 anni).

THE PUNISHER TARGETS NICK FURY IN GARTH ENNIS AND JACEN BURROWS’ GET FURY! Acclaimed creative team Garth Ennis and Jacen Burrows reunite in May for a new MAX-rated Punisher and Nick Fury wartime series.@TheDevilpig @marvel #Punisher #Marvel pic.twitter.com/s7VCUJftqy — OVRLRD (@OVRLRDcomics) February 9, 2024

Questa miniserie classificata MAX (la linea editoriale con contenuti adulti lanciata dalla Marvel nei primi anni 2000) prende il via quando a Frank viene assegnata quella che potrebbe essere la missione più pericolosa della sua carriera: assassinare Nick Fury!

È il 1971, in Vietnam infuria la guerra e Nick Fury è stato catturato dai Viet Cong. In questo momento, i Viet Cong non si rendono conto di essere in possesso di un uomo che conosce segreti tali da danneggiare gli Stati Uniti in modo incomprensibile. La C.I.A., tuttavia, se ne rende conto e non può rischiare che il suo nemico ottenga quei segreti, così invia l’uomo più letale dell’esercito americano: il tenente Frank Castle.

Per quanto riguarda la scrittura dei personaggi, Ennis ha dichiarato:

“Con Punisher: Get Fury c’è una bella sensazione di chiudere il cerchio; l’editore è il mio buon amico Nick Lowe, che si è occupato di Born all’inizio, più di vent’anni fa, e proprio come quella storia, questa vede Frank Castle come Marine degli Stati Uniti in Vietnam (in effetti, spiega in qualche modo come sia finito alla Firebase Valley Forge). Essendo i due uomini più violenti dei fumetti mainstream, Fury e Frank lavorano bene insieme, proprio come nella sequenza sul Vietnam di Fury MAX. Tutto sommato, se Punisher: Get Fury risulterà essere l’ultima volta che scrivo Frank, credo che sarà un degno addio.”

Jacen Burrows ha aggiunto:

“Non mi sono mai divertito tanto in un progetto quanto con Garth, e il suo lavoro con questi due personaggi è di livello mondiale. Portare in vita questo capitolo della loro saga è stato estremamente emozionante per me, che sono un grande fan delle serie precedenti. E credo di essere uno dei pochi artisti che amano davvero l’aspetto di ricerca di un lavoro d’epoca, quindi disegnare un fumetto ambientato alla fine della guerra del Vietnam è stata una sfida divertente”.