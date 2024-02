Venom: Separation Anxiety è la nuova miniserie retrò di David Michelinie

Dopo il successo delle due miniserie Lethal Protector, il co-creatore di Venom David Michelinie torna con una nuova miniserie ambientata nel passato di Eddie Brock che riprende il titolo di un’altra celebre mini degli anni ‘90, Separation Anxiety.

Questa volta, il leggendario scrittore di Amazing Spider-Man sarà affiancato dal disegnatore di Venom e Death of the Venomverse, Gerardo Sandoval, per un’altra saga al cardiopalma con protagonista un Eddie Brock sempre più selvaggio e mangia-cervelli!

Nella sua nuova miniserie retrò Venom: Separation Anxiety, Michelinie metterà Eddie contro un nuovo nemico con il potere di alterare la realtà stessa: L’Uomo Porpora! Quando l’iconico cattivo usa i suoi terrificanti poteri di controllo mentale per tormentare Eddie e rubare il suo simbionte per sé, il futuro King in Black potrebbe dover chiedere un aiuto improbabile per riaverlo e salvare la sua sanità mentale!

LUNGA VITA… AL KING IN PURPLE!

Ecco le dichiarazioni di David Michelinie sulla nuova miniserie.

“Sono sempre felice di scrivere una nuova storia di Venom su uno sfondo retrò, e quando mi hanno indicato “’Separation Anxiety” come tema richiesto, il problema è diventato come fare qualcosa che è già stato fatto – avere Eddie Brock separato dal suo ‘alter ego’ simbionte. Così ho pensato: e se ci fosse un cattivo profondamente inquietante con delle intenzioni decisamente sanguinarie che fosse in grado di portare via pezzi del simbionte di Eddie ogni volta che i due si toccano, con quel nemico che lentamente si rafforza mentre Venom si indebolisce? E questa è stata la scintilla che è diventata ‘King in Purple'”.

Il primo numero della mini uscirà a metà maggio negli States con una copertina di Paulo Siqueira che omaggia la classica cover di Web Of Spider-Man 1 di Charles Vess.