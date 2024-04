Il passato di Logan sotto i riflettori con Deep Cut e Life of Wolverine

Il 2024 segna il 50° anniversario di Wolverine e altre due iniziative contribuiscono ai festeggiamenti: si tratta dello speciale Life of Wolverine e della miniserie scritta da Chris Claremont Wolverine: Deep Cut.

Entrambe queste iniziative sono incentrate sul passato di Logan e vanno ad aggiungersi ai tanti progetti che vedono protagonista il mutante artigliato: oltre alla conclusione dell’attuale serie regolare con il numero #50 (che concluderà la saga quindicinale Sabretooth War), Wolverine sarà protagonista anche di una miniserie tie-in di Blood Hunt e dello speciale What If…? che lo vedrà “incrociato” con Paperino. Inoltre, una sua nuova serie regolare sta per essere annunciata, ma l’editor mutante Tom Brevoort ha dichiarato che non sarà il progetto a cui è al lavoro Greg Capullo, nonostante gli indizi social l’avessero suggerito.

Life of Wolverine altro non sarà che la ristampa in formato cartaceo dell’omonimo serial pubblicato in formato Infinity Comic su Marvel Unlimited, scritto da Jim Zub e disegnato da Ramon Bachs.

Wolverine shares his greatest battles, adventures, and heartbreaks in @JimZub and Ramón F. Bachs’s ‘Life of Wolverine’ #1, arriving this July. Read more: https://t.co/cO2V6YExV7 pic.twitter.com/siwvZWR6KM — Marvel Entertainment (@Marvel) April 15, 2024

Originariamente uscito parallelamente alla pubblicazione di X Lives of Wolverine e X Deaths of Wolverine, questo speciale narrerà tutta la vita di Logan in ordine cronologico.

Wolverine ha subito così tante manipolazioni mentali e ha ricevuto così tanti falsi ricordi, che cosa c’è di vero nella sua lunga vita?

Ora, un viaggio nel suo passato diventa fondamentale per la sopravvivenza del genere mutante!

Scoprite la vera storia della vita di Logan, dai suoi primi giorni alla fine del 1800, alle molte guerre che ha combattuto al fianco di compagni come Capitan America e Sabretooth, alle procedure dell’Arma X che hanno cambiato la sua vita per sempre, ai suoi giorni negli X-Men e molto altro ancora! Il tutto in continuity, con alcune avventure e collegamenti al passato mai rivelati prima, per offrire il quadro più completo della storia di Wolverine mai realizzato!

Wolverine: Deep Cut è invece una nuova miniserie “retrò” scritta da Chris Claremont, l’uomo che più di ogni altro ha plasmato Wolverine sulle pagine di X-Men e delle sue prime storie da solista, e disegnata da Edgar Salazar, che sta già firmando con Claremont la precedente mini ambientata nel passato Wolverine: Madripoor Knights.

Legendary X-Men writer Chris Claremont returns with his wildest untold adventure yet in #MarvelComics‘ ‘Wolverine: Deep Cut’, coming this July. Learn more: https://t.co/06TZKuedNY pic.twitter.com/sx3YdboWYI — Marvel Entertainment (@Marvel) April 15, 2024

In Wolverine: Deep Cut Claremont è tornato al periodo in cui gli X-Men operavano nell’entroterra australiano e Wolverine partiva per avventure segrete in tutto il mondo raccontate nella sua prima serie da solista, scritta sempre da Claremont.

Ora, potrete assistere alla caccia mai raccontata di Wolverine prima che il brutale attacco dei Reavers portasse alla tragica fine del periodo degli X-Men in Australia in Uncanny X-Men #251.

Fuori dall’Outback in una missione di vita e di morte! Logan parte dall’entroterra australiano, lasciandosi alle spalle ciò che resta degli X-Men, per una missione misteriosa. Dopo decenni di mistero, Claremont rivela cosa ha fatto Wolverine prima della sua indimenticabile battaglia con i Reavers! Con sinistre rivelazioni e scontri con Sabretooth, questa è una storia di Wolverine ideale sia per i nuovi fan che per quelli di vecchia data, che non può essere persa!

L’editor Mark Basso ha commentato:

“Una delle cose più sorprendenti del lavoro di Chris Claremont è la ricchezza e la stratificazione delle sue storie sugli X-Men. In Uncanny X-Men #246, aveva dovuto mettere Wolverine fuori scena per dedicarsi alla miriade di altri personaggi e trame che aveva in corso”.

I tanti impegni di Claremont all’epoca (Uncanny X-Men era spesso quindicinale e c’erano tante altre serie, miniserie e crossover degli X-Men da coordinare) lo costrinsero a lasciare la serie personale di Wolverine in mano a Peter David e Archie Goodwin, che raccontarono altre storie di Logan a Madripoor, ma non quello che aveva in mente di raccontare Claremont. Basso continua a spiegare:

“Deep Cut farà finalmente un passo indietro e mostrerà ciò che non c’era tempo o spazio per mostrare di Wolverine prima del suo ritorno nel #251, e renderà onore a quel titolo in tutti i sensi della parola! E, come da vera tradizione Marvel, la storia qui si reggerà completamente da sola, quindi se non avete idea di cosa comportassero quelle storie, state certi che in questa serie avrete un’avventura completa”.