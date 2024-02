Wolverine: Blood Hunt è la prima serie del nuovo corso mutante

Wolverine si fa largo nell’invasione dei vampiri in una nuovissima serie tie-in di Blood Hunt, firmata da Tom Waltz e Juan José Ryp.

Questa miniserie di quattro numeri è la prima serie mutante annunciata dall’arrivo del nuovo editor degli X-Men, Tom Brevoort (che è anche il supervisore di Blood Hunt), e segnerà il debutto alla Marvel Comics dello scrittore Tom Waltz, noto per il suo acclamato lavoro sul successo di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin. Al fianco di questa stella nascente ci sarà l’artista Juan José Ryp, che ha già dato vita a violente storie di Wolverine nell’attuale serie solista del personaggio.

Oltre a derivare direttamente da Blood Hunt, le battaglie di Wolverine intrise di sangue concluderanno anche la guerra privata di Logan contro la nazione dei vampiri, una trama che si era sviluppata sulle pagine dei primi numeri dell’epica run di Wolverine di Benjamin Percy, che dovrebbe concludersi a maggio con il cinquantesimo numero e la conclusione di Sabretooth War.

Logan fights back the darkness! It’s the undead vs. the unkillable in ‘Wolverine: Blood Hunt,’ arriving this June. Read more: https://t.co/i983TbV6R5 pic.twitter.com/zxpedfplJj — Wolverine (@itsthewolverine) February 15, 2024

Logan combatte l’oscurità! Wolverine è il migliore in assoluto in quello che fa, e oggi combattere i vampiri è in cima alla lista! Mentre il cielo si oscura in tutto il mondo e i vampiri regnano, quale piano nascosto mette Logan direttamente nel loro mirino? Suggerimento: non avete mai visto nulla di simile in Blood Hunt! Siate presenti mentre la trama (e il sangue!) si infittisce quando una setta segreta di vampiri mette in atto una strategia sorprendente che porterà Logan – e il mondo – sull’orlo del baratro! Con la partecipazione di alcuni personaggi a sorpresa del passato di Wolverine e il ritorno di Louise della Guardia della Notte!

Tom Walts parla così del suo esordio in Marvel:

“Ho trascorso gran parte della mia carriera scrivendo di mutanti iconici, quindi il mio debutto alla Marvel è l’occasione per mettere in scena ‘il migliore che c’è’ in una tempesta di sangue vampirico in Wolverine: Blood Hunt è l’emozione assoluta di una vita. Ed è ancora più bello poterlo fare insieme all’incredibile talento di Juan José Ryp, al colorista di prim’ordine GURU-eFX e agli editor stellari Mark Basso e Drew Baumgartner! Sangue, proiettili, artigli e zanne: nulla viene risparmiato nel nostro guanto di sfida in quattro numeri!”.

Ecco invece le dichiarazioni di Juan José Ryp:

“Wolverine: Blood Hunt… Wow. Il mio personaggio Marvel preferito contro i VAMPIRI!!! E a chi non piacciono i vampiri? (A meno che non preferiate i lupi mannari). Questa è sicuramente la serie più dinamica, sanguinosa e audace che sono riuscito a disegnare. Spero che vedere tanto sangue non vi spaventi!”