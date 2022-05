TMNT: The Last Ronin – L’epica e cruda vendetta di Michelangelo (Probabili SPOILER)

Le TMNT ritornano nella loro chiave originale, fatta di sangue, violenza e vendetta.

In Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin #5 di IDW Publishing, l’Ultimo Ronin affronta Oroku Hiroto mentre il nuovo Shredder e l’ultima Tartaruga si impegnano in una battaglia sanguinosa che arde da molto tempo, lasciando scie di sangue numerose e truculente.

La tensione aumenta quando Oroku Hiroto indossa la leggendaria armatura di Shredder e continua la sua ricerca per uccidere l’Ultimo Ronin.

Dopo aver abbattuto l’esercito di Hiroto e un soldato particolarmente pericoloso e potente, Michelangelo invita il cattivo ad affrontarlo da uomo, in uno scontro epico e d’impatto.

I due si impegnano in una battaglia sanguinosa, mentre Michelangelo subisce delle ferite contro l’armatura nanotecnologica Shredder di Hioroto. Nonostante il pestaggio, Michelangelo non cede, ma viene pugnalato dopo essere stato ingannato dal suo avverso.

Infine, Michelangelo riesce a uccidere Hiroto in un’elettrizzante esplosione, ottenendo vendetta per la morte dei suoi fratelli – ma a costo della sua stessa vita.

La morte di Michelangelo ha un peso emotivo significativo, dato che finalmente trova la pace dopo aver ottenuto la vendetta per la morte dei suoi fratelli.

Abbattere Hiroto mentre passa il diario del maestro Splinter a Casey Jones Jr. completa la sua missione, mentre pone le basi per le storie future con protagonista il nuovo eroe.

In definitiva, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin si rivela essere una bellissimo e amarissima storia, che racconta l’ultima avventura di Michelangelo e delle altre Tartarughe Mutanti, attraverso un cammino di redenzione che si è chiuso con la pace eterna, proprio come accadeva nelle leggende con protagonisti i samurai.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin è una miniserie di cinque numeri che porta i lettori in un futuro distopico dove Michelangelo è l’unico sopravvissuto tra le Tartarughe originali.