Dragon Ball: Toyotaro svela come Toriyama ha distinto Trunks adoloscente da Trunks del Futuro

Il manga di Dragon Ball Super potrebbe essere in pausa in questi giorni, ma sta ancora suscitando discussioni. La serie di successo ha prosperato con i suoi manga e il suo arco narrativo più recente ha focalizzato l’attenzione su una nuova generazione di eroi. Trunks e Goten hanno avuto la possibilità di mettere in gioco le loro abilità da adolescenti. E ora, il mangaka della serie Super ha spiegato nel dettaglio come Akira Toriyama abbia differenziato Trunks del Futuro da quello adolescente.

La notizia arriva da V Jump, con l’ultimo numero che contiene un’intervista con Toyotaro. Il mangaka ha detto che Toriyama era felice di dare a Trunks e Goten un mini-arco narrativo in vista della trama successiva del manga. Si è affrettato a dare l’approvazione a Toyotaro, ma Toriyama aveva una richiesta specifica.

Secondo Toyotaro, Toriyama voleva una chiara delineazione tra Trunks della linea temporale principale e Trunks del futuro. Entrambi i personaggi sono estremamente importanti in Dragon Ball, ma anche Toyotaro ha affermato di avere difficoltà a distinguerli. Dopotutto i due sono lo stesso personaggio, anche se le loro storie differiscono. Quindi, quando Trunks è diventato adolescente, Toriyama chiese che Trunks diventasse un eroe.

Volendo diventare un eroe come Great Saiyaman, il figlio di Vegeta e Bulma si è nettamente distinto da Trunks del Futuro. Quest’ultimo ha avuto una vita dura, in quanto ha dovuto affrontare le parti più oscure della vita. Inoltre questi eventi traumatici lo portano a una lenta ripresa. Ma nella serie principale quel Trunks è diverso. La sua visione del mondo lo ha spinto a valorizzare l’eroismo sopra ogni altra cosa. Quindi, grazie a Toriyama, entrambe le versioni di Trunks hanno trovato la loro strada.

Al momento il manga di Dragon Ball Super si trova in pausa e non si sa ancora quando potrà tornare. La notizia è arrivata subito dopo l’annuncio della morte di Akira Toriyama, con il quale Toyotaro ha lavorato a lungo a stretto contatto. Tutti i capitoli però sono disponibili sull’app Manga Plus di Shonen Jump.

Fonte – Comicbook