One Piece: il regista dell’arco di Kano lascia la direzione dell’anime

One Piece è finalmente tornato in grande stile con la puntata 1123, proiettando nelle case degli appassionati i travolgenti eventi dell’epica saga di Egghead, con al centro dei personaggi ed eventi davvero pazzeschi. Tra i vari cambiamenti troviamo le nuove sigle, il cambio di doppiatore per Franky e un’ondata di entusiasmo, anche se c’è stato un importante passaggio di testimone dietro le quinte.

Uno dei registi più amati della serie, Nagamine, che ha gestito l’anime di One Piece dalla puntata 892 fino alla 1122, coprendo l’interno arco di Wano e la prima parte di quello di Egghead, lascia la direzione, insieme all’amore del pubblico verso il suo grandioso lavoro: animazioni più fluide, regia cinematografica, palette di colori assurde e coreografie mozzafiato.

One Piece: chi prende il testimone?

Ma non c’è nulla da temere, visto che le redini e il testimone di questo grande regista sono state raccolte, come leggiamo su Comic Book, da Wataru Matsumi dove, stando al primo episodio sotto la sua direzione, già si intravede una chiara visione. Matsumi non è un nuovo nome per il pubblico, vista la sua regia sfoggiata nella puntata dove Shanks e Kid combattono, senza dimenticare lo scontro tra i Seraphim a Egghead. Poi, ha lavorato anche allo storyboard del duello tra Zoro e King, uno dei momenti più esplosivi dell’arco di Wano.

Un’altra chicca è presente nella nuova opening: infatti, anche in questo caso, è stata diretta sulla base dello storyboard dello stesso Matsumi, quindi abbiamo già avuto un assaggio del suo stile che promette continuità nella qualità, ma anche una nuova identità visiva capace di accompagnare al meglio le fasi più moderne della saga.

Nonostante dispiace l’uscita di Nagamine è confortante vedere come lo spirito dell’anime e la sua ambizione visiva non abbiano subito alcun calo anche se staremo a vedere quando ci saranno gli scontri più interessanti.