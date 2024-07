Dragon Ball Daima: l’anime introduce un nuovo tipo di Sfere del Drago

Dragon Ball Daima è il nuovo attesissimo progetto anime che siglerà l’atteso ritorno di Goku e dei Guerrieri Z sul piccolo schermo. Questo introdurrà ai fan un mondo completamente nuovo per il franchise di lunga data. Recentemente abbiamo riportato il nuovo trailer della serie, e questo ha rivelato alcune novità importanti. Una di queste è un nuovo tipo di Sfere del Drago.

Daima porterà il franchise in una nuova direzione mai vista prima. Questo nuovo progetto del franchise prevede una nuova interpretazione di Goku, che vivrà una nuova avventura in pianeti e aree mai viste prima. Ma tutto avrà inizio con un evento misterioso, che trasformerà Goku e gli altri personaggi in versioni “Mini” di se stessi.

Dragon Ball Daima ha rivelato che le nuove forme simili a chibi dei combattenti avranno un proprio nome. Queste versioni rimpicciolite si definiscono infatti “Mini” piuttosto che bambini. Quindi vuol dire che l’età biologica non cambia. Forse questo è il risultato delle nuove Sfere del Drago, rivelate anche nel nuovo trailer. Il primo dettaglio che si nota, è che questa brillano di una luce blu invece che dorata, come visto con Shenron in passato. Queste Sfere del Drago di tipo blu potrebbero portare a ciò che dà il via a questa nuova avventura.

Ora, questa potrebbe essere solo una luce blu usata per la versione standard delle Sfere, ma abbiamo visto l’evocazione dorata di Shenron nei precedenti materiali promozionali per Dragon Ball Daima. Se questa è un’avventura completamente nuova, allora risulta molto interessante e coerente presentare un nuovo set di Sfere del Drago. E probabilmente Goku e gli altri Guerrieri Z dovranno cercarle per tornare normali.

Inoltre, ci saranno anche nuovi nemici demoni e Majin introdotti proprio nell’ultimo trailer di Dragon Ball Daima. E potrebbero essere legati in qualche modo a queste nuove Sfere del Drago. Queste sette sfere hanno esaudito tantissimi desideri, alcuni di questi anche piuttosto bizzarri. E gli appassionati della serie dovranno prepararsi a diversi colpi di scena, soprattutto perché Daima è stato realizzato dallo stesso mangaka Akira Toriyama. Scomparso a marzo di quest’anno, ha lasciato tutti i fan distrutti, ma con un ultimo progetto che sarà tramandato di generazione in generazione.

Fonte – Comicbook