Marvel: nel Free Comic Book Day 2024 Star Wars, Blood Hunt e la nuova era degli X-Men

La Marvel ha annunciato i suoi piani per il Free Comic Book Day 2024, che per coincidenza cadrà esattamente il 4 maggio, ovvero May the 4th, il giorno tradizionalmente dedicato alle celebrazioni di Star Wars.

Saranno ben 5 gli albi prodotti dalla Marvel per questo Free Comic Book Day, e il primo di essi sarà dedicato al crossover evento del 2024, ovvero Blood Hunt, con una storia prologo scritta da Jed MacKay. Ma nello stesso albo sarà proposta anche la prima storia del nuovo corso degli X-Men che farà seguito alla fine dell’era krakoana e che vedrà l’avvicendamento come editor della divisione tra Jordan White e Tom Brevoort.

Autrice di questa storia con protagonista Jubilee sarà Gail Simone, ma ancora non sappiamo se sarà poi coinvolta nel rilancio della linea mutante (recentemente ha lavorato con Brevoort nella miniserie The Variants, con protagonista Jessica Jones). I disegnatori delle due storie dovrebbero essere rispettivamente Sara Pichelli e David Marquez.

On May 4, celebrate #FreeComicBookDay at your local comic shop with these upcoming monumental #MarvelComics stories! ⬇️ https://t.co/ZmDjaYvlvg pic.twitter.com/JusXoHAQ1P — Marvel Entertainment (@Marvel) November 17, 2023

Un altro albo sarà condiviso tra Spider-Man, con una storia di Zeb Wells e Ryan Stegman (che ha lasciato intendere un suo futuro coinvolgimento più regolare sulle serie ragnesche) che anticipa il ritorno di Goblin che sarà di scena a partire dal numero #50 di Amazing Spider-Man, e il nuovo Ultimate Universe, con il debutto di un nuovo eroe in una storia di Deniz Camp e Juan Frigeri.

Sarà proposto anche un nuovo albo dedicato alle antologie Marvel’s Voices, con una storia inedita di Spider-Man India di Nikesh Shukla e Tadam Gyadu e la ristampa di alcune storie apparse nelle precedenti antologie con protagonisti Black Panther, Web-Weaver, Spider-Gwen e gli X-Men.

My cover for MARVEL VOICES Free Comic Book Day! Thanks for making me look good @ParisAlleyne. Very grateful to my editors for the opportunity! #marvel #spiderman #spidermanindia pic.twitter.com/G2MzfHrnFZ — Anand Ramcheron (@anand_ramcheron) November 17, 2023

Dal momento che il 4 maggio 2024 oltre ad essere il Free Comic Book Day è anche lo Star Wars Day, quest’anno la Marvel propone anche un albo gratuito di Star Wars, con due storie legate alle due principali serie regolari, ovvero Star Wars (di Charles Soule e Ibraim Roberson) e Darth Vader (di Greg Pak e Ramon Rosanas).

STAR WARS, I’M BACK!.

FREE COMIC BOOK DAY 2024: STAR WARS/ DARTH VADER #1.

Written by GREG PAK. Penciled by RAMON ROSANAS. Cover by PHIL NOTO. pic.twitter.com/jJlH52Kabm — Ramon Rosanas (@RamonRosanas) November 18, 2023

Infine, per i più piccoli sarà proposto anche un albo di Spidey & His Amazing Friends, con storie dei protagonisti dello show di Disney Junior e giochi ed attività adatte ad una fascia di lettori tra i 5 e i 7 anni.