Spider-Punk concede il bis

Spider-Punk, uno dei personaggi rivelazione di Spider-Man: Across the Spider-Verse, sarà nuovamente protagonista di una miniserie personale dopo il successo della sua prima uscita da solista (benché accompagnato dalla Spider-Band).

Come annunciato oggi da IGN, lo scrittore Cody Ziglar e il disegnatore Justin Mason torneranno su Terra-138 nel febbraio 2024 per una nuova avventura con protagonisti Spider-Punk e i suoi amici. Questa volta, si troveranno ad affrontare alcuni cattivi familiari che vogliono che la società canti una canzone diversa.

Who’s ready for an encore? 🤘 Hobie Brown will take the stage once more in a new ‘Spider-Punk’ #MarvelComics series by Cody Ziglar (@yayforzig) and Justin Mason (@justinmasonart) this February: https://t.co/I8nBqj4Tcb pic.twitter.com/XNS9QbZCF3

— Spider-Man (@SpiderMan) November 17, 2023