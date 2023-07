Spider-Gwen e le Mary Janes in tour nella nuova mini

L'eroina di Spider-Man: Across the Spider-Verse torna a dicembre con una nuova miniserie

Sull’onda del successo di Spider-Man: Across the Spider-Verse la Marvel continuerà a pubblicare le avventure di Spider-Gwen, con una nuova miniserie in uscita a dicembre che la vedrà intraprendere un tour in quattro tappe con la sua band, le Mary Janes.

Dopo le ultime avventure di Gwen Stacy alle prese con versioni alternative di sé stessa, raccontate nelle miniserie Spider-Gwen: Gwen-Verse e Spider-Gwen: Shadow Clones, la scrittrice Melissa Flores e il disegnatore Enid Balám racconteranno il tour della ricostituita band Mary Janes.

Su Terra-65, la dimensione in cui risiede Spider-Gwen, le Mary Janes sono una band formata da Mary Jane Watson e Gwen Stacy quando avevano quindici anni, reclutando Glory Grant, Betty Brant e legandosi insieme per affrontare il dolore dopo la morte di Peter Parker, con Felicia Hardy che si è in seguito unita anch’essa al gruppo.

JUST ANNOUNCED AT #MARVELSDCC: 💥 ‘Spider-Gwen: On Tour’ #1 Gwen and the band are rocking out on their big break, but when a mysterious assassin targets the headliner, Gwen is back to web-slinging. pic.twitter.com/bY7r3xESkJ — Marvel Entertainment (@Marvel) July 23, 2023

Nei quattro episodi di Spider-Gwen: On Tour la musica tornerà a giocare un ruolo fondamentale nella vita di Gwen, che negli ultimi tempi si è trovata sempre più a disagio nella sua dimensione natale. Negli ultimi anni, in seguito alla rivelazione della sua identità segreta di Ghost-Spider, Gwen ha deciso di frequentare il college su Terra-616, dove ha stretto amicizia con i vari altri eroi ragneschi, Peter Parker e Miles Morales su tutti.

Le Mary Janes partono per un tour di quattro città per aprire i concerti di una delle più grandi rock band di Terra-65! Gwen ha promesso alla band che questa grande occasione sarà tutta dedicata alla musica. Niente ragnatele, solo batteria. Ma quando un misterioso assassino prende di mira l’headliner, Gwen inizia a chiedersi come abbia fatto a ottenere questo ingaggio.

Nel corso della serie appariranno tante nuove versioni di alcuni dei personaggi Marvel preferiti dai fan!