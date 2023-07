Il nuovo Punisher è pronto ad esordire nella serie di David Pepose e Dave Wachter

Alla conclusione della serie di Jason Aaron, Jesus Saiz e Paul Azaceta il personaggio di Frank Castle è stato accantanato dalla Marvel, ma un nuovo Punisher è pronto a prenderne il posto nel Marvel Universe.

Come anticipato nei giorni scorsi, nel corso della San Diego Comic-Con, durante il panel MARVEL: Heroes, Hulks, and Super-Soldiers, è stata annunciata la nuova serie Punisher, scritta da David Pepose (Savage Avengers, Moon Knight: City of the Dead) e disegnato dall’artista superstar Dave Wachter (Planet of the Apes, X-Men Legends). Le copertine saranno illustrate dall’artista e veterano del settore Rod Reis.

La scorsa settimana, la Marvel Comics ha lanciato un’unica domanda: Chi è il nuovo Punisher? Lo scrittore della serie David Pepose ha rivelato la risposta: Joe Garrison.

“L’uomo può essere diverso, ma la punizione rimane la stessa“, ha dichiarato Pepose. “Volevo presentare quello che Danny Ketch è per Johnny Blaze, nel contesto di Frank Castle“.

JUST ANNOUNCED AT #MARVELSDCC: Frank Castle has disappeared, but a new Punisher saga begins. Joe Garrison, a retired S.H.I.E.L.D. black ops agent, is brought back into the action after his past rears its violent head. Read more: https://t.co/53vrhUEeoQ pic.twitter.com/my3d3SYCK1 — Marvel Entertainment (@Marvel) July 21, 2023

In questa saga del nuovo Punisher, ricca di azione, Frank Castle è scomparso, ma il male dovrà sempre essere punito. Con le nuove minacce che si alzano per mietere vittime innocenti, i criminali dovranno guardarsi da un pericoloso vigilante che dà loro la caccia dall’ombra. Ecco un nuovo Punisher: l’agente in congedo dello S.H.I.E.L.D. Joe Garrison. Ma cosa lo riporta in azione? Cosa ha spinto Joe Garrison sulla strada della vendetta? E quando il fumo si diraderà, riuscirà ad uscirne vivo?

Pepose ha continuato: “Mi sono chiesto: “Come possiamo costruire un tavolo più grande? E come invitare il maggior numero possibile di lettori?”. Per i fan esistenti del Punitore e per i nuovi fan, questa è una storia che non sacrificherà nessuna attitudine, nessuna azione, e non lasceremo il pedale dell’acceleratore”.