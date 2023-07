Marvel: che futuro per Punisher?

La Marvel ha diffuso un teaser disegnato da Rod Reis che anticipa rivelazioni per il futuro di Punisher nel corso del panel Marvel: Heroes, Hulks, and Super-Soldiers che si terrà durante la San Diego Comic-Con venerdì 21 luglio alle 15:00 locali (mezzanotte in Italia).

Il teasar chiede semplicemente: “Chi è Punisher?“, suggerendo che nel prossimo futuro qualcuno di diverso da Frank Castle possa assumere il ruolo del famoso e controverso vigilante Marvel.

The Punisher’s future in #MarvelComics will be revealed at the Marvel: Heroes, Hulks and Super-Soldiers Panel at #MarvelSDCC. pic.twitter.com/3niqfvh0KA — Marvel Entertainment (@Marvel) July 14, 2023

Questa nuova figura di Punisher presenta una versione diversa del suo famoso logo a forma di teschio, che negli ultimi anni ha suscitato qualche polemica da parte della Marvel.

Il classico logo di Punisher infatti, disegnato da John Romita Sr, è stato utilizzato negli ultimi anni da molti gruppi estremisti americani, arrivando al punto che nel corso dell’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 si sono visti molti terroristi indossare il simbolo di Punisher.

La Marvel ha quindi reagito dapprima bloccando l’utilizzo del personaggio, per poi lanciare la maxiserie Punisher di Jason Aaron, Paul Azaceta e Jesus Saiz che ha operato una profonda analisi delle motivazioni e del background di Frank Castle, introducendo un logo nuovo e mettendo fortemente in discussione il suo futuro come Punisher.

Il dilemma della Marvel è quello di possedere un personaggio la cui effige è utilizzata fuori dal proprio controllo in ambiti a dir poco lesivi della propria immagine, nonostante a livello narrativo il personaggio si sia più che esplicitamente dissociato dai movimenti violenti ed eversivi che si sono appropriati del suo logo.

Ora nel futuro di Punisher (almeno, della versione del classico Universo Marvel 616) c’è un ulteriore evoluzione, come fanno intuire anche le armi chiaramente fantascientifiche impugnate nel teaser che probabilmente mirano ad estraniare ancor di più il personaggio da un contesto realistico in maniera da evitare ulteriori fenomeni di emulazione e di identificazione.

In futuro però potremmo rivedere ancora il “classico” Frank Castle, dato che prima o poi dovrebbe uscire una nuova miniserie del Punisher MAX firmata da Garth Ennis, in lavorazione da più di un anno.