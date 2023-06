È morto a 93 anni il leggendario disegnatore Marvel John Romita Sr

È morto all’età di 93 anni John Romita Sr, secondo quanto dichiarato dal figlio, il celebre John Romita Jr, attuale disegnatore di Amazing Spider-Man.

Uno degli ultimi grandi artisti della Golden Age dei comics, ha ridefinito Spider-Man per le generazioni a venire dopo essere succeduto a Steve Ditko come disegnatore di Amazing Spider-Man, ed ha anche ha ricoperto il ruolo di direttore artistico della Marvel dal 1973 fino ai primi anni 2000,

I say this with a heavy heart, My father passed away peacefully in his sleep. He is a legend in the art world and it would be my honor to follow in his footsteps. Please keep your thoughts and condolences here out of respect for my family.

He was the greatest man I ever met. pic.twitter.com/Pe2K3ywbWX — John Romita JR (@JrRomita) June 14, 2023

Nato a Brooklyn, New York, Romita si è diplomato alla School of Industrial Art di Manhattan nel 1947. Due anni dopo è entrato nel mondo dei fumetti realizzando alcune storie per Famous Funnies. Poi, mentre lavorava in un’azienda di litografie, Romita incontrò un suo amico del liceo, Lester Zakarin. Zakarin lavorava per la casa editrice di fumetti di Martin Goodman (che all’epoca veniva chiamata Timely Comics, ma non aveva un nome fisso, e in seguito sarebbe diventata la Marvel Comics), ma era in difficoltà con gli incarichi di matita. Offrì a Romita un accordo in cui Romita avrebbe disegnato le matite di Zakarin e lui avrebbe inchiostrato le matite di Romita, dividendo il compenso che riceveva per disegnare e inchiostrare le pagine.

La collaborazione terminò nel 1951, quando Romita fu arruolato nell’esercito degli Stati Uniti. Di stanza a New York, decise di presentarsi a Stan Lee, caporedattore della casa editrice di Goodman. Ricorda: “Un giorno andai a pranzo nei quartieri alti. Mi sono fermato da Stan Lee e la sua segretaria è uscita… e io gli ho detto: ‘Stan non sa il mio nome, ma lavoro per lui da più di un anno'”. Dopo aver dimostrato le sue credenziali, ha iniziato a lavorare per l’azienda (ora in un periodo in cui era conosciuta soprattutto come Atlas Comics) per i sette anni successivi, contribuendo anche al rilancio di Capitan America nel 1953.

Alla fine degli anni Cinquanta, quando la Atlas subì una flessione, Romita si trasferì alla DC, dove divenne uno dei più popolari disegnatori di fumetti romantici. In quel periodo divenne famoso per le sue rappresentazioni di belle donne. A metà degli anni Sessanta, tuttavia, i fumetti d’amore cominciarono a scomparire e Romita passò a occuparsi principalmente di pubblicità. Tuttavia, Stan Lee aveva sentito che Romita era ai ferri corti con la DC, così lo chiamò di nuovo a lavorare presso la società di Goodman, ora nota come Marvel Comics. Romita divenne l’artista regolare di Daredevil. Questo, però, si sarebbe rivelato un breve periodo, poiché fu presto trasferito al secondo titolo più importante della Marvel, Amazing Spider-Man, dopo l’abbandono della serie da parte di Steve Ditko nel 1966.

Sebbene sia stato ovviamente Steve Ditko a creare il look dell’Uomo Ragno, sono state le leggere rielaborazioni di Romita a rendere l’Uomo Ragno l’icona globale che rimane tuttora. Il Peter Parker di Ditko era un tipo magro e fragile. Romita Sr. ha trasformato Peter in un rubacuori. Le ragazze di Ditko… beh… non erano esattamente bellissime. Inoltre Ditko era in contrasto con Stan Lee sulla direzione da dare al personaggio dopo la fine del liceo: il Peter Parker di Ditko era decisamente conservatore e poco tollerante verso la crescente contestazione giovanile, mentre Stan Lee voleva un protagonista più in linea con lo spirito del tempo.

Grazie a John Romita Amazing Spider-Man ricevette nuova linfa vitale, con comprimarie femminili stupende e alla moda come Gwen Stacy e soprattutto Mary Jane Watson, creata graficamente da Romita dopo che per mesi Ditko non l’aveva mai fatta vedere in faccia.

Fu il design di Romita a ispirare Stan Lee a dare ai giovani della serie un ruolo centrale. Inoltre, lo Spider-Man di Romita passò dall’essere il ragazzo flessuoso e spigoloso che era ai tempi di Ditko a un supereroe imponente e potente secondo lo stampo di Jack Kirby.

Questa versione dell’Uomo Ragno è stata commercializzata ovunque dalla Marvel alla fine degli anni Sessanta e per tutti gli anni Settanta. Lo Spider-Man di Romita è stato IL volto dell’Uomo Ragno nei prodotti su licenza fino a circa l’ultimo decennio. Lo stesso valeva anche per gli altri personaggi della Marvel, in quanto l’arte di Romita divenne essenzialmente lo stile della Marvel dal punto di vista delle licenze. Se si acquistava un telo da mare Marvel o una federa per cuscino Marvel o altro, è probabile che la grafica fosse di Romita.

Romita, ovviamente, secondo il Metodo Marvel, in questo periodo scriveva anche la serie. Anche quando Stan Lee lasciò la serie dopo Amazing Spider-Man #100, Romita continuò ad avere un’influenza sull’albo come inchiostratore della serie e, in seguito, come copertinista (mentre si occupava di Capitan America e dei Fantastici Quattro) e come principale co-sceneggiatore insieme allo scrittore entrante, Gerry Conway. Romita e Conway idearono la trama che 50 anni fa uccise Gwen Stacy.

Nel 1972, Romita era diventato di fatto il direttore artistico della Marvel e nel 1973 Stan Lee ufficializzò l’incarico. Romita sarebbe rimasto direttore artistico della Marvel per i successivi trent’anni. Durante il periodo di direzione artistica degli anni Settanta, Romita disegnò anche un certo numero di personaggi su testate a cui non stava lavorando, tra cui i due più famosi sono Wolverine e Punisher (il Punisher era basato su un disegno di base del teschio dello scrittore Gerry Conway).

Romita è stato il disegnatore originale della striscia quotidiana di Spider-Man alla fine degli anni Settanta, che ha disegnato fino al 1980, come suo ultimo incarico regolare, scegliendo di concentrarsi principalmente sui suoi compiti di direttore artistico negli ultimi anni della sua carriera (anche se ha disegnato ancora molti fumetti nel corso degli anni, solo che non ha avuto incarichi regolari).

Anche sua moglie, Virginia, avrebbe lavorato alla Marvel nel 1975, rimanendovi fino alla metà degli anni Novanta. E, naturalmente, il figlio di Romita, John Jr, è diventato uno degli artisti più importanti della Marvel negli ultimi 40 anni.

Romita è stato inserito nella Will Eisner Hall of Fame nel 2002.