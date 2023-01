Fantastici Quattro Speciale Anniversario | Recensione dell’albo tributo al quartetto

Tobia Brunello 2023-01-27T19:30:19+01:00 Autori: Stan Lee, Jack Kirby, Autori Vari Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: America Prezzo: € 8,90 Brossurato a colori 18×26 –52 pagine Data di pubblicazione: 27/10/2022

In occasione del 60° anniversario dell’uscita di Fantastic Four 1 la Marvel ha realizzato questo speciale albo tributo dedicato ai Fantastici Quattro, seguendo la formula già sperimentata con successo in occasione dell’anniversario di Capitan America.

All’interno di Fantastici Quattro Speciale Anniversario troviamo il rifacimento di due classiche storie del Quartetto: il primo, storico numero di Fantastic Four e il terzo Annual della serie, che vedeva Mister Fantastic e la Ragazza Invisibile unirsi in uno storico matrimonio alla presenza di quasi tutti gli eroi e i criminali Marvel dell’epoca.

La particolarità è che ogni tavola è stata ridisegnata da un autore diverso, mantenendo la storia originale di Stan Lee e Jack Kirby.

Ci sono numerosi disegnatori italiani fra gli autori chiamati a celebrare i 60 anni dei #FantasticiQuattro nell’albo “Fantastic Four Anniversary Tribute”, di cui è stata annunciata l’edizione italiana con cover di ambientazione lucchese disegnata da @Leo_Ortolani!#fumetti pic.twitter.com/GYz84RVUPo — Marvel made in Italy (@marvelitaly) October 16, 2022

I nomi coinvolti sono numerosissimi e rappresentativi: si comincia con il compianto Carlos Pacheco e si prosegue tra grandi nomi del comicdom americano, come Adam Hughes, John Romita Jr., Leinil Francis Yu, Greg Land, Chris Sprouse, Stefano Caselli, l’altrettanto compianto Neal Adams, etc. etc. Non mancano autori che hanno fatto la storia dei Fantastici Quattro come Walter Simonson, Mike Allred, Mark Bagley, Bryan Hitch, Leonard Kirk e Salvador Larroca, così come, nella sua prima pagina ufficiale per la Marvel USA, Leonardo Ortolani, autore anche della copertina di questo Speciale Anniversario.

E’ uscito negli USA il #fumetto “#FantasticFour: Anniversary Tribute”, un albo speciale per celebrare i 60 anni del quartetto, in cui le pagine di #JackKirby sono state ricreate dai migliori disegnatori dei nostri tempi. Fra questi, molto italiani: seguiteci per saperne di più… pic.twitter.com/zMIM31l3Y7 — Marvel made in Italy (@marvelitaly) December 3, 2021

Ortolani salì alla ribalta tra gli appassionati realizzando proprio una versione “bootleg” dei Fantastici Quattro che proseguiva idealmente le vicende del quartetto dopo l’abbandono di Jack Kirby, per cui appare più che appropriata la sua presenza in questo Speciale Anniversario.

Speciale che è difficile giudicare se non come un enorme omaggio: le storie sono esattamente quelle di 60 anni fa, e i vari disegnatori ospiti talvolta omaggiano Kirby andando a riprenderne il più possibile lo stile e la composizione della tavola, talvolta si lasciano andare ad una completa reinterpretazione della pagina in oggetto. In certi casi la scelta della pagina è anche legata a quel particolare disegnatore, come Marco Checchetto che disegna il momento dell’entrata in scena di Daredevil nella seconda storia, John Cassaday che ritrae Capitan America o Ron Frenz che disegna la sequenza in cui compare Spider-Man.

Altre volte sembra completamente casuale e crea delle dissonanze stilistiche che possono lasciare un po’ spaesati (come nel passaggio da un John Romita Jr. che omaggia in maniera quasi religiosa Kirby ad un Simone Di Meo che prosegue la sequenza con il suo stile modernissimo) ma che raccontano alla perfezione l’importanza e l’influenza che queste storie hanno avuto sui fumettisti di tutto il mondo.

I had the immense honor of being part of the tribute book of the Fantastic Four Anniversary.

With many other great artists had the honor of creating our version of the incredible pages by Stan Lee and Jack Kirby. 🔥🔥

Art and colors by me!

Out today for @Marvel! pic.twitter.com/OmVvNR9J6B — Simone Di Meo (@SimoneDiMeo_) November 17, 2021

Un albo che celebra questo speciale anniversario e che fa venire voglia di riprendere in mano le storie originali dei Fantastici Quattro per mettere direttamente a confronto i disegni di Kirby con tutti i vari omaggi.