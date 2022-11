È morto Carlos Pacheco

A soli due mesi dall’aver scoperto di soffrire di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), Carlos Pacheco è morto all’età di 61 anni nella sua città natale di Cadice, come riportano vari organi di informazione spagnoli come El Mundo.

Solo la settimana scorsa l’Associazione spagnola degli autori di fumetti (AACE) gli aveva conferito un premio per la sua carriera professionale, un premio che lui stesso ha ringraziato attraverso il suo account Twitter.

Dopo gli esordi in patria, disegnando tra le altre cose le copertine per le edizioni spagnole della Patrulla X (ovvero gli X-Men) nei primi anni ‘90 Pacheco si è fatto notare con alcuni lavori per la Marvel UK (tra cui la miniserie Dark Guard), che l’hanno portato ad esordire negli Stati Uniti con la miniserie dedicata all’X-Man Bishop, pubblicata in Italia quasi in contemporanea sulle pagine di Marvel Magazine.

In seguito Pacheco si è distinto come disegnatore dallo stile moderno ma allo stesso tempo dalla solida impostazione classica, lavorando su Starjammers, Excalibur, X-Men, Fantastici Quattro e soprattutto sulla maxiserie Avengers Forever insieme a Kurt Busiek e Roger Stern.

In seguito si sarebbe distinto anche come sceneggiatore con una miniserie sugli Inumani e come autore completo sulle pagine di Fantastic Four. Passato alla DC, si è messo in luce su Lanterna Verde e Superman principalmente, mentre insieme a Busiek proponeva il proprio fumetto indipendente Arrowsmith. Ha firmato anche l’evento DC Crisi Finale, oltre ai progetti Trinity e JLA/JSA: Vizi e Virtù.

Avrebbe dovuto disegnare Fantastic Four durante l’evento Reckoning War, ma le sue condizioni di salute l’hanno costretto ad abbandonare il progetto dopo lo speciale introduttivo. Il suo ultimo lavoro pubblicato è la cover di Damage Control #3, uscito lo scorso mese negli States. Lo stesso Carlos Pacheco l’aveva annunciata come sua ultima opera, e infatti è purtroppo morto senza più riprendere la matita in mano.